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02.07.2026 17:44

Sikorski: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro

Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro – poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Zdjęcie przedstawia Zbigniewa Ziobrę
Na zdjęciu Zbigniew Ziobro. Fot. PAP/Marcin Obara

„Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" – napisał Sikorski w serwisie X.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski schronili się za granicą w ucieczce przed polskim wymiarem sprawiedliwości

Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oskarżonego o liczne przestępstwa, przede wszystkim w związku z nadużyciami wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca b. szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

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10 maja – już po przegranych przez Orbana wyborach — Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Jeszcze przed zwycięstwem wyborczym premier Węgier Péter Magyar zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.

Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się – z punktu widzenia USA – wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

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Patrycja Kotecka, żona Ziobry, według ustaleń polskich mediów też przebywa obecnie w USA.

Z kolei Romanowski, na którym ciążą oskarżenia również związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, po przegranej Orbana miał z Węgier uciec do Serbii.

Źrodło: PAP, XYZ

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