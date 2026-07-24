Sąd przedłuża czasowe wstrzymanie przejęcia Warner Bros. przez Paramount Skydance

Sąd w Kalifornii przedłużył o 14 dni okres czasowego wstrzymania przejęcia Warner Bros przez Paramount Skydance. To da spółkom więcej czasu na przedstawienie argumentów przeciw wstrzymaniu transakcji na czas rozprawy. Tego domaga się koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych.

Sędzia z Kalifornii przedłużyła czasowe zawieszenie fuzji Paramount i Warner Bros. Fot. Araya Doheny/Getty Images

Sędzia Araceli Martinez-Olguin z sądu w kalifornijskim Oakland uznała, że czasowe wstrzymanie obowiązywać będzie do 17, a nie do 3 sierpnia, jak pierwotnie zdecydowała w poniedziałek.

Uznała bowiem wtedy, że 12 stanów, które wniosły skargę do sądu, wykazało, że fuzja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Prokuratorzy generalni ze stanów rządzonych przez demokratów chcą bowiem, by fuzja została całkowicie wstrzymana do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ich zdaniem nowy medialny gigant mógłby podnosić ceny w branży filmowej i telewizyjnej. Przeciw połączeniu protestują też aktorzy i reżyserzy. Jednocześnie zarówno Komisja Europejska, jak i amerykańscy regulatorzy wydali zgodę na fuzję tych dwóch firm.

Przedłużenie terminu daje prawnikom Paramount i Skydance więcej czasu na przedstawienie argumentów, by nie wstrzymywać połączenia na czas procesu. To bowiem naraziłoby obie firmy na straty rzędu miliarda dolarów.

Jeśli bowiem fuzja nie dojdzie do skutku do 30 września, akcjonariusze WBD mają dostać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia.

Paramount Skydance kupił akcje Warner Bros w cenie 31 dolarów. Całkowita wartość umowy to około 110 mld dolarów. Akcjonariusze WBD zaakceptowali porozumienie w kwietniu. Po zakończeniu fuzji Paramount przejmie studia filmowe, platformy streamingowe oraz takie kanały telewizyjne jak CNN i TVN.

Źródło: PAP