Sąd zarejestrował podział Banku Handlowego. Bankowość detaliczna przypisana do VeloBanku

Sąd wpisał do rejestru podział Banku Handlowego. Zgodnie z umową z maja 2025 r. działalność detaliczna tej instytucji trafiła do VeloBanku.

„W Dniu Podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku, tj. Działalność Detaliczna, została przeniesiona do VeloBanku, podczas gdy pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku, tj. kontynuowana działalność Banku, pozostała w Banku" – czytamy w komunikacie Citi Handlowego.

W zamian za przekazanie VeloBankowi części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku, przy czym ma być to nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji tego banku. Potem te akcje zostaną odkupione za 532 mln zł. Kwota ta składa się z części stałej w wysokości 432 mln zł oraz części zmiennej, zależnej od wyników detalicznych, w wysokości do 100 mln zł.

Zgodnie z umową z maja 2025 r. VeloBank przejmie wszystkich klientów detalicznych i 1,6 tys. pracowników oraz biura maklerskie, karty kredytowe czy zarządzanie majątkiem. Z kolei Bank Handlowy zostawi sobie portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych o wartości 24 mln zł. Transakcję w grudniu 2025 r. zaakceptowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków, który zadebiutował na GPW 30 czerwca 1997 r. 75 proc. jego akcji ma Citibank. VeloBank to instytucja finansowa, która powstała po przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a potem ją sprzedano. 80,2-procentowy udział ma w niej amerykański fundusz Cerberus, a po 9,9 proc. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.