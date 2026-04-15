Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.04.2026
15.04.2026 12:51

Santander Bank Polska ustalił wysokość dywidendy

Santander Bank Polska wypłaci 49,98 zł dywidendy na akcję z zysku za 2025 r. oraz z części zysków osiągniętych w latach ubiegłych – poinformowała spółka. Łącznie firma przeznaczy na ten cel 5,107 mld zł.

Na dywidendę dla akcjonariuszy bank przeznaczy kwotę 5,03 mld zł z zysku netto za rok 2025 oraz kwotę 76,8 mln zł pochodzącą z kapitału dywidendowego utworzonego uchwałą ZWZ w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Dniem wypłaty dywidendy będzie 20 maja.

W ubiegłym roku Santander BP zdecydował o wypłacie dywidendy w wysokości 46,37 zł na akcję.

Źródło: PAP

Santander zmienił się w Erste Bank Polska
