SBU: ukraińskie drony uderzyły w trzy rafinerie w Rosji

Ukraińskie drony uderzyły w trzy rafinerie ropy naftowej w Rosji – przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Bezzałogowce zaatakowały też stacje radiolokacyjne.

Do ataków miało dojść w nocy z piątku na sobotę. Fot. Getty Images

Ukraińskie drony trafiły w trzy rafinerie ropy naftowej w Baszkirii, na wschodzie europejskiej części Rosji– poinformowała w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Do ataków, których celem były rafinerie Basznieft-UNPZ, Basznieft-Nowojł oraz Basznieft-Ufanieftiechim, miało dojść w nocy z piątku na sobotę.

„Łączne zdolności przerobowe tych zakładów przekraczają 23 mln ton ropy naftowej rocznie. Ufa (stolica Baszkirii – przyp. red.) jest jednym z kluczowych ośrodków rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Miejscowe zakłady produkują benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, środki smarne oraz inne produkty wykorzystywane m.in. do zaopatrywania armii rosyjskiej” – zapewnili przedstawiciele SBU.

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Bezzałogowce miały też zaatakować cztery stacje radiolokacyjne w Kraju Krasnodarskim. Obiekty służą do wykrywania celów powietrznych.

„Odległość do zaatakowanych obiektów wynosi prawie 1600 kilometrów. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku. Dziękuję za celność!” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Źródło: PAP