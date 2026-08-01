Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.08.2026
NEWSROOM XYZ
01.08.2026 15:47

SBU: ukraińskie drony uderzyły w trzy rafinerie w Rosji

Ukraińskie drony uderzyły w trzy rafinerie ropy naftowej w Rosji – przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Bezzałogowce zaatakowały też stacje radiolokacyjne.

Dron wojskowy
Do ataków miało dojść w nocy z piątku na sobotę. Fot. Getty Images

Ukraińskie drony trafiły w trzy rafinerie ropy naftowej w Baszkirii, na wschodzie europejskiej części Rosji– poinformowała w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Do ataków, których celem były rafinerie Basznieft-UNPZ, Basznieft-Nowojł oraz Basznieft-Ufanieftiechim, miało dojść w nocy z piątku na sobotę.

„Łączne zdolności przerobowe tych zakładów przekraczają 23 mln ton ropy naftowej rocznie. Ufa (stolica Baszkirii – przyp. red.) jest jednym z kluczowych ośrodków rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Miejscowe zakłady produkują benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, środki smarne oraz inne produkty wykorzystywane m.in. do zaopatrywania armii rosyjskiej” – zapewnili przedstawiciele SBU.

Polecamy: Rosja miała zakazać nocnego ruchu statków w porcie na Morzu Czarnym. To przez ukraińskie drony

Bezzałogowce miały też zaatakować cztery stacje radiolokacyjne w Kraju Krasnodarskim. Obiekty służą do wykrywania celów powietrznych.

„Odległość do zaatakowanych obiektów wynosi prawie 1600 kilometrów. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku. Dziękuję za celność!” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Źródło: PAP

Ukraińcy nie odpuszczają. Płonie kolejny magazyn Wildberries
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Kolejny rekord na warszawskiej giełdzie. Podsumowanie notowań GPW 29 lipca 2026 r.
Na warszawskiej giełdzie pod koniec sesji utrzymywały się dobre nastroje. Główne indeksy rosły, a najmocniej WIG20 – o 0,8 proc. Wśród blue chipów po kilka proc. zyskiwały CD Projekt i Modivo,…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma rozwija zagraniczny hub AI. Centrum danych tam, gdzie energia
Green Capital rozwija w Patagonii Atlas GigaHub.1 – kampus centrum danych AI. Ma połączyć infrastrukturę obliczeniową z OZE.
30.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Dlaczego Europa nie ma klimatyzacji? Sprawdzamy przyczyny i skutki tej niechęci
Europa przez lata pozostawała wyjątkiem na globalnej mapie klimatyzacji. W USA urządzenia chłodzące znajdują się w 90 proc. gospodarstw domowych, a w Japonii – w 93 proc. Tymczasem na Starym…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
W branży centrów danych brakuje tysięcy specjalistów. Czy Polska skorzysta na globalnym boomie?
Polscy specjaliści IT i centrów usług dla biznesu stali się rozpoznawalną marką. Czy możemy powtórzyć sukces z tych dziedzin w przeżywającej boom branży centrów danych? Jedną z największych barier…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rosyjski pocisk spadł w Polsce. Ekspert o lukach w systemie ostrzegania i Alertach RCB (WYWIAD)
- Mamy dysonans między narracją polityków, którzy werbalnie przygotowują nas do wojny i mówią nam o powinnościach, które musimy ponosić jako społeczeństwo, a faktycznymi wysiłkami polityków w…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Afrykę zalewają śmieci z Europy. Jak Zachód zamienia kontynent w wysypisko
Każdego roku afrykańskie porty zalewa ponad 250 tys. ton nielegalnych elektrośmieci oraz blisko 900 tys. ton tekstyliów z drugiej ręki. Ten potężny transfer zanieczyszczeń, porzucany bezpośrednio na…
31.07.2026