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NEWSROOM XYZ
15.07.2026 07:45

Scenarzyści z Hollywood zaskarżają przejęcie Warner Bros. przez Paramount Skydance. „Miałby zbyt dużą siłę”

Związek zawodowy scenarzystów złożył pozew przeciwko przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Związkowcy uważają, że Paramount mógłby zagrozić amerykańskim scenarzystom. To kolejna prawna przeszkoda dla koncernu.

Na zdjęciu warszawska siedziba koncernu Warner Bros. Discovery
Przejęcie WBD zapewni Paramount „motywację i możliwość” obniżania wynagrodzeń i zmniejszania produkcji - ostrzegają scenarzyści. Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

Writers Guild of America złożył we wtorek pozew, domagając się zablokowania przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Związek zawodowy uzasadnia, że przejęcie „zagraża ekonomicznemu i twórczemu zdrowiu amerykańskiego przemysłu rozrywkowego”, dając koncernowi „zarówno motywację, jak i możliwość” obniżania wynagrodzeń oraz zmniejszania liczby produkcji.

Połączony podmiot byłby największym pracodawcą scenarzystów, z ogromną siłą do tłumienia naszych wynagrodzeń, eliminowania szans dla debiutantów, cięcia miejsc pracy w całej branży i produkowania mniejszej liczby programów – zapewnia prezes WGA East Tom Fontana.

Zarząd Paramount odpiera te zarzuty. Zapewnia, że sytuacja będzie wręcz przeciwna: po przejęciu firma poszerzy możliwości dla scenarzystów, a nie je ograniczy. Władze spółki podkreślają swoje zobowiązanie do wypuszczania co najmniej 30 filmów rocznie z 45-dniowym oknem wyłączności dla kin. Obiecują też utrzymanie dwóch odrębnych studiów filmowych i dalszą współpracę z niezależnymi producentami.

Pozew WGA to kolejna przeszkoda na drodze do przejęcia Warner Bros. Discovery. W poniedziałek 12 stanów pod przewodnictwem prokuratora generalnego Kalifornii Roba Bonty złożyło pozew, w którym twierdzi, że transakcja „wygasi konkurencję” w Hollywood. Stany wystąpiły o sądowy nakaz wstrzymujący transakcję.

Według nich Paramount i Warner mogą sfinalizować przejęcie już 22 lipca.

Postępowania trwają też w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, która zasygnalizowała możliwość interwencji. Zgodę na transakcję dały z kolei administracja Donalda Trumpa, Chiny, Kanada i Australia.

Źródło: PAP, XYZ

 Paramount Skydance. Co się kryje za spółką, która walczy o przejęcie WBD?
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