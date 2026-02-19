Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 13:38

Sędzia Dariusz Łubowski wyłączony od orzekania ws. ENA dla Zbigniewa Ziobry

Sędzia, który uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, nie zajmie się wnioskiem o ENA dla Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy uwzględnił bowiem wniosek o wyłączenie Dariusza Łubowskiego od orzekania w tej sprawie.

Prokuratura krajowa wystąpiła 10 lutego 2026 r. o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, dostał jednak azyl na Węgrzech.

11 lutego wniosek trafił do referatu sędziego Dariusza Łubowskiego. Dzień później śledczy złożyli wniosek o jego wyłączenie, tłumacząc to m.in. „wątpliwościami wobec bezstronności sędziego”. Chodzi m.in. o to, że uchylił on ENA wobec innego polityka PiS i byłego zastępcy Ziobry Marcina Romanowskiego, także podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostro skrytykował wtedy argumentację sędziego, zwłaszcza „tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego”.
– Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem „kryptodyktatury”, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne – oceniał minister.

Sąd odrzucił też wniosek obrońców Ziobry, by sędzia Katarzyna Stasiów nie zajmowała się wnioskiem o wyłączenie Łubowskiego.

Jest nowy Europejski Nakaz Aresztowania za Marcinem Romanowskim
Zbigniew Ziobro
Sąd uwzględnił wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego ze sprawy ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Fot. PAP/Art Service
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Piekło cyberprzestępców? Azja mówi „dość” centrom oszustw
W Azji Południowo-Wschodniej trwa skoordynowana obława na kontrolowane przez ponadnarodowe mafie ośrodki cyberoszustw. W ostatnich tygodniach w Kambodży i Birmie, a także w Tajlandii oraz na Filipinach, zamknięto dziesiątki przestępczych kompleksów i aresztowano tysiące osób powiązanych z tym procederem. Czy to tylko czubek góry lodowej?
19.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także Orange i KGHM.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wierzą w moc cyfrowego dolara... Market One Capital zainwestował w neobank
Neobank Rizon z siedzibą w Delaware przykuł uwagę inwestorów z Polski. W spółkę zainwestował fundusz Market One Capital, który sporą część swoich transakcji realizuje za granicą, a w portfelu ma już trzy jednorożce.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami.”
16 lat temu zawieszono w Polsce pobór powszechny do wojska. Czy powrót tzw. zety – zasadniczej służby wojskowej – to już konieczność?
18.02.2026