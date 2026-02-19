Sędzia Dariusz Łubowski wyłączony od orzekania ws. ENA dla Zbigniewa Ziobry

Sędzia, który uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, nie zajmie się wnioskiem o ENA dla Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy uwzględnił bowiem wniosek o wyłączenie Dariusza Łubowskiego od orzekania w tej sprawie.

Prokuratura krajowa wystąpiła 10 lutego 2026 r. o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, dostał jednak azyl na Węgrzech.

11 lutego wniosek trafił do referatu sędziego Dariusza Łubowskiego. Dzień później śledczy złożyli wniosek o jego wyłączenie, tłumacząc to m.in. „wątpliwościami wobec bezstronności sędziego”. Chodzi m.in. o to, że uchylił on ENA wobec innego polityka PiS i byłego zastępcy Ziobry Marcina Romanowskiego, także podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostro skrytykował wtedy argumentację sędziego, zwłaszcza „tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego”.

– Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem „kryptodyktatury”, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne – oceniał minister.

Sąd odrzucił też wniosek obrońców Ziobry, by sędzia Katarzyna Stasiów nie zajmowała się wnioskiem o wyłączenie Łubowskiego.