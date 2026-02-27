Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 14:36

Sejm przyjął poprawki senatu do ustawy wdrażającej program dozbrajania SAFE

Sejm przyjął cztery poprawki senatu do ustawy wdrażającej unijny program dozbrajania SAFE, dotyczące m.in. zapewnienia, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Formalnie sejm głosował za odrzuceniem poprawek. Przeciwko odrzuceniu dwóch poprawek dotyczących zapewnienia, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON, zagłosowało 250 posłów, za było 182 posłów, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Przeciwko odrzuceniu trzeciej poprawki dotyczącej zobowiązania szefa MON do przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji planu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa sejmowym i senackim komisjom finansów i obrony byli wszyscy posłowie i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko odrzuceniu czwartej poprawki dotyczącej kontroli antykorupcyjnej było 436 posłów, dwóch było za i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jeszcze w piątek podpisze ustawę i skieruje ją do prezydenta.

Poprawki zaproponowane przez senat zapewniają m.in., że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania pieniędzy z SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE. Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE – może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu 89 proc. pieniędzy z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Czytaj także: Sobkowiak-Czarnecka: na projekty zbrojeniowe z SAFE trafi 170 mld zł; mobilność: 9,2 mld zł; odporność: 7,1 mld zł

Źródło: PAP

Posłowie na sali obrad Sejmu, 17 grudnia 2025 r.
Na zdjęciu posłowie na sali obrad Sejmu. Fot. PAP/Piotr Nowak
