Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 12:52

Sobkowiak-Czarnecka: na projekty zbrojeniowe z SAFE trafi 170 mld zł; mobilność: 9,2 mld zł; odporność: 7,1 mld zł

W ramach pieniędzy z SAFE 170 mld zł trafi na projekty zbrojeniowe, 9,2 mld zł na projekty związane z mobilnością i infrastrukturą, a 7,1 mld zł na projekty związane z odpornością – poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

– Pieniądze z mechanizmu SAFE w Polsce polski rząd postanowił wykorzystać nie tylko bezpośrednio na projekty zbrojeniowe, choć na te trafia 170 mld zł. Projekty związane z mobilnością wojskową, czyli z infrastrukturą, to ponad 9 mld zł. I projekty związane z naszą odpornością – na polską policję, straż graniczną, służbę ochrony państwa – to ponad 7 mld zł – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka na konferencji prasowej.

Ze slajdów przedstawionych na konferencji wynika, że pieniądze z SAFE dla Polski w wysokości 186,3 mld zł trafią na trzy różne obszary, w tym odstraszanie (170 mld zł), mobilność (9,2 mld zł) i odporność (7,1 mld zł).

W ramach pieniędzy na odstraszanie rząd planuje wydać odpowiednio: 47,6 mld zł na systemy artyleryjskie; 44,2 mld zł na obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową oraz systemy antydronowe; 32,3 mld zł na walkę naziemną i systemy wsparcia; 23,8 mld zł na amunicję i pociski rakietowe; 13,6 mld zł na strategiczny transport powietrzny oraz zasoby kosmiczne; 5,1 mld zł na technologie (cyber, AI, WRE); 3,2 mld zł na bezpieczny Bałtyk.

– Największy procent ze wszystkich pieniędzy na obronność trafi na systemy artyleryjskie. To jest 28 proc. całej kwoty. Ogromna część, bo ponad jedna czwarta całych wydatków na obronność, to projekty związane z obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową, ale przede wszystkim systemy antydronowe. 19 proc. to walka naziemna i systemy wsparcia. 8 proc. – na strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne, bo o tym w dzisiejszych czasach zapomnieć nie możemy – powiedziała pełnomocniczka rządu ds. SAFE.

– Amunicja i pociski rakietowe to 14 proc. całej sumy. Nowe technologie, cyber, sztuczna inteligencja – to ponad 5 mld zł. I oczywiście bezpieczny Bałtyk, który dzisiaj zmienił się w akwen, gdzie przede wszystkim trzeba dbać o ochronę infrastruktury krytycznej – dodała.

Jak wskazała Sobkowiak-Czarnecka, rząd planuje wydać 89 proc. z tych pieniędzy w polskich zakładach zbrojeniowych; 11 proc. ma zostać wydane poza granicami Polski.

Unijny program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Czytaj także: Premier o SAFE: wzmacnia polską suwerenność i bezpieczeństwo kraju

Źródło: PAP

Pełnomocnik rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w trakcie konferencji poświęconej programowi SAF
Pełnomocnik rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w trakcie konferencji poświęconej programowi SAFE, 27 grudania 2026 r. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Sterownia PSE w reportażu to darmowy prezent dla obcych służb. W tle kontrowersje wokół szefa bezpieczeństwa
System energetyczny i to, jak funkcjonuje, jest jedną z najbardziej wrażliwych państwowych tajemnic. Zakłócenie go może mieć gigantyczne konsekwencje dla całego państwa. Czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne w reportażu „The Wall Street Journal” nie wystawiły się same na strzał?
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska musi być gotowa do wojny. 5 wniosków po exposé ministra Sikorskiego
Radosław Sikorski powiedział w sejmie, że Polska powinna być gotowa do agresji ze strony Rosji. Podkreślił, że choć Waszyngton pozostaje najważniejszym sojusznikiem Polski, to jednak budzi on nieufność społeczną, wobec której nie można być obojętnym.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Javier Milei: argentyński „anarchokapitalista” na wojnie z szarą strefą. Dziś ważna decyzja
Javier Milei rozpętał otwartą wojnę z najpotężniejszymi związkami zawodowymi w Ameryce Łacińskiej. Tym razem na celownik bierze patologie rynku pracy i stawia wszystko na jedną kartę: radykalną reformę. Gdy parlament szykuje się do decydującego głosowania, na szali leży coś więcej niż tylko elastyczny czas pracy czy koszty zatrudnienia. Stawką jest społeczno-gospodarcze DNA Argentyny.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Państwo wchodzi do handlu. Rządowy supermarket w Atlancie jako test granic interwencji
Można już robić zakupy w pierwszym rządowym supermarkecie w USA. Sklep powstał tam, gdzie duże sieci nie chciały inwestować – z publicznych pieniędzy, ale we współpracy z prywatnym przedsiębiorcą. Sprawdziliśmy, jak działa w praktyce i czy ten model łączenia państwa z biznesem ma sens.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
ARP uratuje, przygotuje i zainwestuje. W tym roku wyda 5 mld zł
– Podpiszemy umowę rządową na odbudowę Ukrainy – zapowiada Bartłomiej Babuśka, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja negocjuje budowę fabryki szczepionek i zainwestuje w produkcję sztucznej nerki. Ma też sukcesy w ratowanych spółkach: RFK pracuje dla Jelcza, a Grupa Przemysłowa Baltic, która w tym roku wyjdzie ze strat, zbuduje kablowiec.
27.02.2026