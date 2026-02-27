Sobkowiak-Czarnecka: na projekty zbrojeniowe z SAFE trafi 170 mld zł; mobilność: 9,2 mld zł; odporność: 7,1 mld zł

W ramach pieniędzy z SAFE 170 mld zł trafi na projekty zbrojeniowe, 9,2 mld zł na projekty związane z mobilnością i infrastrukturą, a 7,1 mld zł na projekty związane z odpornością – poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

– Pieniądze z mechanizmu SAFE w Polsce polski rząd postanowił wykorzystać nie tylko bezpośrednio na projekty zbrojeniowe, choć na te trafia 170 mld zł. Projekty związane z mobilnością wojskową, czyli z infrastrukturą, to ponad 9 mld zł. I projekty związane z naszą odpornością – na polską policję, straż graniczną, służbę ochrony państwa – to ponad 7 mld zł – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka na konferencji prasowej.

Ze slajdów przedstawionych na konferencji wynika, że pieniądze z SAFE dla Polski w wysokości 186,3 mld zł trafią na trzy różne obszary, w tym odstraszanie (170 mld zł), mobilność (9,2 mld zł) i odporność (7,1 mld zł).

W ramach pieniędzy na odstraszanie rząd planuje wydać odpowiednio: 47,6 mld zł na systemy artyleryjskie; 44,2 mld zł na obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową oraz systemy antydronowe; 32,3 mld zł na walkę naziemną i systemy wsparcia; 23,8 mld zł na amunicję i pociski rakietowe; 13,6 mld zł na strategiczny transport powietrzny oraz zasoby kosmiczne; 5,1 mld zł na technologie (cyber, AI, WRE); 3,2 mld zł na bezpieczny Bałtyk.

– Największy procent ze wszystkich pieniędzy na obronność trafi na systemy artyleryjskie. To jest 28 proc. całej kwoty. Ogromna część, bo ponad jedna czwarta całych wydatków na obronność, to projekty związane z obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową, ale przede wszystkim systemy antydronowe. 19 proc. to walka naziemna i systemy wsparcia. 8 proc. – na strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne, bo o tym w dzisiejszych czasach zapomnieć nie możemy – powiedziała pełnomocniczka rządu ds. SAFE.

– Amunicja i pociski rakietowe to 14 proc. całej sumy. Nowe technologie, cyber, sztuczna inteligencja – to ponad 5 mld zł. I oczywiście bezpieczny Bałtyk, który dzisiaj zmienił się w akwen, gdzie przede wszystkim trzeba dbać o ochronę infrastruktury krytycznej – dodała.

Jak wskazała Sobkowiak-Czarnecka, rząd planuje wydać 89 proc. z tych pieniędzy w polskich zakładach zbrojeniowych; 11 proc. ma zostać wydane poza granicami Polski.

Unijny program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

