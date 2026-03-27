27.03.2026 08:40

Kryzys wokół cieśniny Ormuz: „FT” pisze o „Siłach Bezpieczeństwa Ormuzu”, Trump odracza ultimatum

Zjednoczone Emiraty Arabskie namawiają dziesiątki krajów do utworzenia „Sił Bezpieczeństwa Ormuzu” – informuje „FT”. Koalicja państw miałaby eskortować statki i bronić cieśniny Ormuz przed irańskimi atakami. Tymczasem Trump odracza ultimatum dla Iranu,

Zjednoczone Emiraty Arabskie przygotowują też z Bahrajnem rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która ma zapewnić mandat każdej przyszłej grupie zadaniowej w cieśninie Ormuz. Wydaje się jednak prawdopodobne, że Rosja i Chiny mogą zawetować taki dokument.

Nie wiadomo na razie, jakie kraje mogłyby współtworzyć grupę zadaniową. Większość krajów NATO odmówiła wysłania w rejon okrętów, o co prosił prezydent USA Donald Trump.

Francja poinformowała jednak w czwartek, że przeprowadziła rozmowy z około 35 krajami, poszukując partnerów i propozycji dla otwarcia cieśniny. Taka operacja stałaby się możliwa dopiero po zakończeniu wojny.

Wysłanie okrętów w region rozważa także rząd Kanady, ale również pod warunkiem zawieszenia broni.

Trump po raz kolejny odroczył ataki na irańskie elektrownie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że odracza o dziesięć dni ataki na irańskie elektrownie, do poniedziałku 6 kwietnia. Wcześniej Trump zagroził 21 marca zniszczeniem irańskich elektrowni, jeżeli Teheran w ciągu 48 godzin nie odblokuje cieśniny Ormuz. 23 marca wydłużył to ultimatum o pięć dni.

Amerykański prezydent dodał, że mimo „błędnych doniesień fałszywych mediów” USA prowadzą z Iranem rozmowy, które „idą bardzo dobrze”.

Wsród tych mediów są irańskie agencje, za których pośrednictwem władze tego kraju zaprzeczają, że prowadzą rozmowy z USA.

Iran doprowadził też do niemal całkowitej blokady cieśniny Ormuz – kluczowego szlaku eksportu ropy i gazu z regionu, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen tych surowców na światowych rynkach.

USA potwierdziły w czwartek przekazanie Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowego planu zakończenia wojny. Iran oficjalnie również nie odniósł się do tej propozycji.

Oferta Trumpa nie została upubliczniona, lecz według przecieków obejmuje m.in. rezygnację Iranu z programu nuklearnego, oddanie przez to państwo już wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskiego arsenału rakietowego czy otwarcie cieśniny Ormuz. W zamian USA miałyby znieść sankcje na Iran.

Przypomnijmy, cieśnina Ormuz jest de facto zablokowana od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Teheran zaatakował Izrael i kraje regionu oraz zablokował żeglugę przez cieśninę Płynie tamtędy ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Sparaliżowanie żeglugi doprowadziło do gwałtowego wzrostu cen ropy i gazu.

Źródło: PAP, XYZ

Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy, które się raczej nie ziszczą
Statki w Cieśninie Ormuz
