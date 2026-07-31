Sejm udzielił rządowi absolutorium z wykonania budżetu. Opozycja krytykowała gabinet za „wandalizm finansowy"
240 posłów zagłosowało za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. Przeciw było 205 polityków opozycji, którzy mówili o dewastacji finansów publicznych.
Koalicja rządząca podczas czwartkowej debaty pozytywnie oceniła realizację planu finansowego. Politycy podkreślali powrót do transparentności, mimo wysokiego deficytu i trudnych warunków makroekonomicznych.
Opozycja wskazywała za to na spadek dochodów z VAT. Zdaniem przeciwników rządu, stan finansów publicznych to dewastacja i wandalizm finansowy.
Z kolei Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na wzrost zadłużenia poza kontrolą parlamentarną. Zdaniem NIK rośnie bowiem dług w funduszach zarządzanych przez BGK (wyniósł 400 mld zł). Jej zdaniem, te fundusze sfinansowały zadania publiczne o łącznej wartości 170 mld zł. Do tego – zdaniem Izby – finansowanie zadań budżetowych przez dług emitowany przez BGK kosztowało dodatkowo 5 mld zł.
Przedstawiciele NBP chwalili zaś skuteczną politykę pieniężną. Ich zdaniem, pozwoliła ona obniżyć stopy procentowe po wyhamowaniu inflacji.
Zgodnie z budżetem na 2025 r., dochody budżetu państwa prognozowano na ponad 632,8 mld zł, wydatki na 921,6 mld zł, a deficyt na nie więcej niż 288,7 mld zł. Resort finansów poinformował zaś, że dochody wyniosły 594,5 mld zł (93,9 proc. planu), wydatki 870,2 mld zł (94,4 proc.), a deficyt 275,6 mld zł (95,5 proc.).