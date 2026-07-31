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31.07.2026 13:16

Sejm udzielił rządowi absolutorium z wykonania budżetu. Opozycja krytykowała gabinet za „wandalizm finansowy"

240 posłów zagłosowało za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. Przeciw było 205 polityków opozycji, którzy mówili o dewastacji finansów publicznych.

Posłowie na sali obrad sejmu
Sejm udzielił rządowi absolutorium za wykonanie budżetu na 2025. Fot. PAP

Koalicja rządząca podczas czwartkowej debaty pozytywnie oceniła realizację planu finansowego. Politycy podkreślali powrót do transparentności, mimo wysokiego deficytu i trudnych warunków makroekonomicznych.

Opozycja wskazywała za to na spadek dochodów z VAT. Zdaniem przeciwników rządu, stan finansów publicznych to dewastacja i wandalizm finansowy.

Z kolei Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na wzrost zadłużenia poza kontrolą parlamentarną. Zdaniem NIK rośnie bowiem dług w funduszach zarządzanych przez BGK (wyniósł 400 mld zł). Jej zdaniem, te fundusze sfinansowały zadania publiczne o łącznej wartości 170 mld zł. Do tego – zdaniem Izby – finansowanie zadań budżetowych przez dług emitowany przez BGK kosztowało dodatkowo 5 mld zł.

Przedstawiciele NBP chwalili zaś skuteczną politykę pieniężną. Ich zdaniem, pozwoliła ona obniżyć stopy procentowe po wyhamowaniu inflacji.

Zgodnie z budżetem na 2025 r., dochody budżetu państwa prognozowano na ponad 632,8 mld zł, wydatki na 921,6 mld zł, a deficyt na nie więcej niż 288,7 mld zł. Resort finansów poinformował zaś, że dochody wyniosły 594,5 mld zł (93,9 proc. planu), wydatki 870,2 mld zł (94,4 proc.), a deficyt 275,6 mld zł (95,5 proc.).

Deficyt budżetu państwa wyniósł 123,7 mld zł po pierwszym półroczu
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