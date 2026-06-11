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11.06.2026 13:58

Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm wybrał w czwartek dr. hab. Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów KO, PSL-TD, Lewicy i Centrum. Poparcia izby nie zyskał kandydat zgłoszony przez posłów PiS – prof. dr hab. Artur Kotowski.

W głosowaniu wzięło udział 424 posłów; większość bezwzględna wyniosła 213 posłów. Za kandydaturą Patyry było 235 posłów, przeciw 184, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Kandydaturę Patyry zgłosiła grupa posłów KO, Lewicy, PSL-Trzecia Droga oraz Centrum. Z kolei we wtorek została ona zarekomendowana przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego.

Dr hab. Sławomir Patyra – sylwetka

Dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 r. związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2019 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2013 r. pracuje także na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem kilku podręczników, a także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Od 2013 r. Patyra jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od tamtego czasu współpracuje także z Krajową Radą Radców Prawnych.

Wymaganego poparcia nie uzyskał prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (173 głosów za, 245 przeciw, sześciu wstrzymujących się). Jego kandydaturę – już po raz siódmy – zgłosiła grupa posłów PiS.

Sejm wybiera sędziów TK indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów.

Czytaj także: Trybunał w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów TK do pracy

Źródło: PAP

Posłowie na sali obrad sejmu
Na zdjęciu posłowie na sali obrad sejmu, 4 grudnia 2025 r. w Warszawie. Fot. PAP
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