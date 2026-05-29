Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
29.05.2026 12:25

Sejm za uproszczeniem kontaktu z przedsiębiorcami ws. pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy, która umożliwia przesyłanie przedsiębiorcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) przez konto w systemie ZUS.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 247 posłów, 16 było przeciw, a 155 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do senatu.

Chodzi o nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Celem noweli jest uproszczenie kontaktu państwa z przedsiębiorcami w sprawie PPK. Zamiast papierowych listów wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK będą trafiać w formie cyfrowej na konta firm w ZUS. Wezwanie będzie uznane za doręczone w dniu jego odczytania na koncie w ZUS albo po 14 dniach od udostępnienia – nawet jeśli konto nie zostanie otwarte.

Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.

Pracownicze plany kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników; podlegają dziedziczeniu i pracują na rynku kapitałowym.

Czytaj także: Aktywa Pracowniczych Planów Kapitałowych przekroczyły 50 mld zł

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba ZUS w Rzeszowie
Na zdjęciu siedziba ZUS w Rzeszowie. Fot. NurPhoto/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
American dream w Świebodzinie. Jak się zarządza biznesem na trzech kontynentach
Grupa SECO/WARWICK posiada spółki zależne w Polsce, Niemczech, Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych. A nasze innowacje zaowocowały dziesiątkami patentów oraz tysiącami wdrożeń w ponad 70 krajach…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Kapitał szuka nowych dróg. Inwestycje alternatywne robią różnice
Od prywatnego długu i infrastruktury napędzanej zieloną energią, po rzadkie roczniki win i rodzimą sztukę współczesną – inwestycje alternatywne stają się dziś jednym z istotnych wątków w ramach…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ranking miast studenckich. Kraków poza TOP5 przez drożyznę. Sprawdź, gdzie studiuje się najtaniej
Które miasto akademickie jest najbezpieczniejsze, które ma najtańszy zbiorkom, a które najlepszą ofertę kulturalną? Jaki ośrodek ma najwyższy potencjał naukowy, a skąd płyną innowacje? I gdzie są…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Redystrybucja korzyści skali. Dlaczego Biedronka podnosiła ceny wolniej niż rynek
Biedronka przez dekadę podnosiła ceny wolniej niż cały rynek – wynika z badania instytutu Grape. To sprzeczne z klasycznym myśleniem o tym, że rosnąca koncentracja rynkowa prowadzi do szybszego…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Milcząca zgoda i brak zezwoleń dla (wybranych) cudzoziemców. Przełom, który skróci kolejki w urzędach
Ułatwienie w zatrudnianiu cudzoziemców, czy niekontrolowana migracja? MSWiA pracuje nad projektem, który zakłada tzw. milczącą zgodę. W dużym uproszczeniu - wniosek o legalizację pobytu będzie uznany…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jak Putin sprawdza swoją popularność. „Kilka tysięcy sprawiedliwych"
Rosjanie masowo popierają Władimira Putina i wojnę w Ukrainie – twierdzi kremlowska propaganda. Taką narrację powielają także niektórzy zachodni politycy. Rosyjska opozycja i część niezależnych…
28.05.2026