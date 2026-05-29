Sejm za uproszczeniem kontaktu z przedsiębiorcami ws. pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy, która umożliwia przesyłanie przedsiębiorcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) przez konto w systemie ZUS.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 247 posłów, 16 było przeciw, a 155 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do senatu.

Chodzi o nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Celem noweli jest uproszczenie kontaktu państwa z przedsiębiorcami w sprawie PPK. Zamiast papierowych listów wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK będą trafiać w formie cyfrowej na konta firm w ZUS. Wezwanie będzie uznane za doręczone w dniu jego odczytania na koncie w ZUS albo po 14 dniach od udostępnienia – nawet jeśli konto nie zostanie otwarte.

Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.

Pracownicze plany kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników; podlegają dziedziczeniu i pracują na rynku kapitałowym.

Źródło: PAP