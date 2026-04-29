Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Magdaleny Ejsmont na wiceszefową SKW

Potwierdziły się doniesienia XYZ. Komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaakceptowała kandydaturę Magdaleny Ejsmont na funkcję wiceszefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

O powołanie nowego zastępcy wnioskował szef SKW, gen. Jarosław Stróżyk. Komisja zaakceptowała tę nominację większością głosów. Tylko jeden poseł był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Była pierwszą komendantką warszawskiej straży miejskiej

Ejsmont do końca sierpnia 2025 była pierwszą komendantką warszawskiej straży miejskiej. Z kolei od 2017 odpowiadała za zabezpieczanie imprez masowych i zgromadzeń w stołecznym biurze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Od 2007 do 2017 pracowała w wojskowym kontrwywiadzie w Polsce i poza granicami kraju. Była też wiceszefową zarządu operacyjnego SKW. To ona m.in. ujawniła rosyjskiego szpiega w naszej armii i nadzorowała wymianę białoruskiego wicekonsula za polskiego oficera, zatrzymanego na Białorusi.

Ukończyła Akademię Obrony Narodowej (na kierunku zarządzanie ruchem lotniczym), skończyła też podyplomowe studia dotyczące przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na UW, stosunki międzynarodowe i dyplomację w Collegium Civitas oraz psychologię śledczą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ma ukończone kursy specjalistyczne organizowane przez MON oraz służby specjalne.

Wiceszefów służ powołuje szef MON

Wiceszefów wojskowego wywiadu i kontrwywiadu powołuje szef MON na szefa służby, po zasięgnięciu opinii komisji ds. służb specjalnych. Do tej pory gen. Jarosław Stróżyk miał dwóch zastępców – płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Plutę.

W siedmioosobowej komisji obok przewodniczącego Marka Biernackiego (PSL-TD) zasiadają dwaj wiceprzewodniczący Zbigniew Hoffmann (PiS) i Mirosław Suchoń (Centrum) oraz czterej członkowie – Zbigniew Konwiński i Kazimierz Plocke (KO), Krzysztof Tuduj (Konfederacja) i Dariusz Wieczorek (Lewica).