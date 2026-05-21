Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
21.05.2026 18:57

Senat bez poprawek przyjął ustawę o kryptoaktywach. Teraz ruch prezydenta

Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów autorstwa rządu i skierował ją na biurko prezydenta. Izba wyższa odrzuciła szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS.

Za przyjęciem ustawy bez wprowadzania poprawek głosowało 57 senatorów, 26 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W trakcie prac w Sejmie zdecydowano o uznaniu rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów za wiodący. Tym samym prace nad innymi propozycjami, tj. prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji, nie były kontynuowane.

Ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki, argumentując, że to nadregulacja, a wprowadzone rozwiązania mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

Obecnie procedowane przepisy zawierają jedną poprawkę kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Poparcia nie uzyskały inne poprawki prezydenta dotyczące m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF, skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z 6 do 3 miesięcy), czy wprowadzenia dodatkowej odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa.

Źródło: PAP

Posiedzenie Senatu 6 listopada
Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów autorstwa rządu i skierował ją na biurko prezydenta. Fot. PAP/Paweł Supernak
