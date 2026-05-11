Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
11.05.2026 20:41

Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej

Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego w związku z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie. Decyzję - jak poinformował wieczorem przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński - podjęto w trybie obiegowym.

Konwiński powiedział w Polsat News, że „decyzją prezydium partii Koalicji Obywatelskiej, na wniosek przewodniczącego, podjęto uchwałę o wykluczeniu Tomasza Lenza z partii”. - Jest to równoznaczne z wykluczeniem również z klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska - dodał.

Na początku kwietnia br. Wirtualna Polska napisała, że 15 marca w aleksandrowskim szpitalu doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego u osoby z najbliższej rodziny senatora Lenza. Według WP, zabieg był wykonany poza standardową procedurą, bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach.

Po publikacji, w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a NFZ wszczął kontrolę. Jak przekazała rzeczniczka kujawsko-pomorskiego NFZ Barbara Nawrocka, kontrola ujawniła, że „szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

NFZ nałożył na szpital karę 134 tys. zł. Placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji.

Prokurator Regionalny w Gdańsku zdecydował 30 kwietnia o przekazaniu do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy dwóch postępowań dotyczących szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, w tym sprawy zabiegu u nieletniego syna senatora Tomasza Lenza.

Źródło: PAP

Tomasz Lenz w trakcie obrad senatu
Fot. PAP/Albert Zawada
