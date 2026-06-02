Siedem państw UE, w tym Polska, przedstawiły propozycje kolejnych sankcji na Rosję

Grupa siedmiu państw UE — Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja — przedstawiła propozycje do 21. pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji, zakładające m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tzw. flotę cieni — przekazało dziennikarzom w Brukseli źródło unijne.

Jak powiedział rozmówca, propozycje przewidują m.in. wprowadzenie mechanizmu ograniczającego ewentualny wzrost pułapu cenowego na rosyjską ropę.

Siedem krajów UE postuluje także nałożenie sankcji na kluczowe rosyjskie koncerny energetyczne, w tym Łukoil i Rosnieft, a także dalsze działania wobec spółek Gazprom i Novatek oraz ich zagranicznych spółek handlowych.

W dokumencie znalazł się również postulat „kompleksowych sankcji” wobec rosyjskiego sektora energetycznego, w tym zakończenia umów handlowych z rosyjskim przemysłem jądrowym, a także dalszego rozszerzenia restrykcji wobec tzw. floty cieni wykorzystywanej do omijania sankcji.

Grupa państw wzywa też do zaostrzenia kontroli w obszarze aktywów cyfrowych, w tym zakazu transakcji z dostawcami usług kryptowalutowych spoza UE, które umożliwiają obchodzenie unijnych restrykcji.

Propozycje obejmują również objęcie dodatkowymi restrykcjami importu z Rosji metali, surowców mineralnych i nawozów.

Źródło: PAP