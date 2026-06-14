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14.06.2026 12:45

Sikorski wskazuje tematy rozmów Nawrockiego z Trumpem

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski wskazał, że prezydent Karol Nawrocki podczas rozmów z Donaldem Trumpem powinien zabiegać o zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. Wśród poruszonych tematów wymienił też kwestię unieważnienia wizy Zbigniewa Ziobry.

Wizyta Nawrockiego w USA i postulaty MSZ

Sikorski powiedział w niedzielę w Opolu, że głównym tematem rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem powinna być obecność wojsk USA na wschodniej flance NATO. Jak wskazał, chodzi o jej dalsze zwiększanie tam, gdzie – jak podkreślił – występuje największe zagrożenie.

Drugim wskazanym przez szefa MSZ wątkiem była sprawa wizy Zbigniewa Ziobry, którą określił jako „wyłudzoną wizę dziennikarską”. Sikorski argumentował, że w relacjach sojuszniczych nie powinno dochodzić do takich sytuacji.

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Według wicepremiera, Zbigniew Ziobro nie jest dziennikarzem, lecz politykiem i posłem, a jego miejscem – jak stwierdził – jest Sejm w Warszawie, a nie Stany Zjednoczone. Dodał, że oczekuje podjęcia działań w sprawie unieważnienia dokumentu.

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA od sobotniego wieczoru czasu lokalnego. W niedzielę bierze udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu, zaproszony przez prezydenta Donalda Trumpa, który obchodzi urodziny.

Wizyta obejmuje także spotkania z amerykańskim przywódcą, politykami oraz przedstawicielami Polonii. W tle pozostaje dyskusja o przyszłej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Relacje sojusznicze i bezpieczeństwo regionu

Sikorski odniósł się również do planów dotyczących obecności wojsk USA w Polsce. Przypomniał, że Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich, a rozmowy w tej sprawie były prowadzone z administracją USA.

Wcześniej pojawiały się informacje o możliwym przemieszczeniu około 4 tys. amerykańskich żołnierzy, jednak – jak relacjonował szef MON – nie zapadły decyzje o zmniejszeniu obecności USA w Polsce. Później Donald Trump zapowiedział wysłanie kolejnych 5 tys. żołnierzy do Polski.

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Sikorski podkreślił, że Polska chce, aby zwiększanie obecności wojsk odbywało się przede wszystkim na wschodniej flance NATO, gdzie – jak zaznaczył – ryzyko jest największe.

Sprawa Ziobry i zarzuty prokuratury

Wątek Zbigniewa Ziobry pozostaje jednym z najbardziej spornych elementów wypowiedzi szefa MSZ. Polityk PiS jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura formułuje wobec niego łącznie 26 zarzutów.

Według śledczych Ziobro miał m.in. kierować zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Sejm uchylił jego immunitet w listopadzie 2025 roku.

Po wyjeździe z Polski polityk przebywał na Węgrzech, a następnie udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie – według mediów – miał współpracować z Telewizją Republika jako komentator polityczny.

Dyplomacja europejska i relacje z Niemcami

Sikorski odniósł się także do 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Jak wskazał, wymiana handlowa między Polską a Niemcami wzrosła w tym czasie trzydziestokrotnie.

Według danych przedstawionych przez ministra, każdego dnia przez granicę polsko-niemiecką przepływają towary o wartości około 500 mln euro, a Polska stała się jednym z kluczowych partnerów handlowych Berlina.

W czerwcu w Berlinie zaplanowano kolejne wydarzenia rocznicowe, w tym podpisanie umowy o współpracy wojskowej oraz Forum Polsko-Niemieckie z udziałem ministrów obu krajów. W agendzie znalazły się także kwestie restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu zrabowanych w czasie wojny artefaktów.

Polityka UE i działania MSZ

W niedzielę i poniedziałek Radosław Sikorski bierze udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w Luksemburgu. W agendzie spotkania znalazły się m.in. wojna Rosji przeciwko Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz relacje UE–Chiny.

Szef MSZ ma także zaprezentować „Białą księgę rosyjskich aktów sabotażu i dywersji”, przygotowaną przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dokument powstał w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

W Luksemburgu planowane są również spotkania bilateralne z premierem i szefem dyplomacji tego kraju oraz rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Armenii. W ramach wizyty Sikorski odwiedzi także siedzibę operatora satelitarnego SES, jednego z największych tego typu podmiotów na świecie.

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Źródło: PAP

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski rozmawia z mediami
W niedzielę i poniedziałek Radosław Sikorski bierze udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w Luksemburgu. Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski
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