Singu przejmuje QRmaint. Rozszerza działalność o przemysł i utrzymanie ruchu

Singu przejęło krakowską spółkę QRmaint, producenta systemów do zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych. To kolejny etap strategii budowy europejskiego lidera oprogramowania do zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą realizowanej po wejściu do spółki funduszu K1 Investment Management.

Mobilne zarządzanie pracą maszyn; Singu włącza nowe systemy do platformy Fot. materiały prasowe, Singu

Singu przejęło krakowsą spółkę QRmaint, rozwijającą systemy klasy CMMS (Computerized Maintenance Management Software) do zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych. Dzięki transakcji grupa rozszerza działalność z rynku nieruchomości komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej na obszar zarządzania aktywami przemysłowymi i utrzymania ruchu.

Wartość transakcji nie została ujawniona. Strony poinformowały jednak, że przejęcie stanowi kolejny element realizacji strategii akwizycyjnej Singu, której celem jest stworzenie europejskiej grupy technologicznej oferującej kompleksowe rozwiązania do zarządzania budynkami i infrastrukturą.

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Za przejęciem stoi strategia ogłoszona po wejściu do Singu amerykańskiego funduszu private equity K1 Investment Management. Fundusz przejął udziały w polskiej spółce w 2025 r. od search fundu Stability Capital, zapowiadając przyspieszenie ekspansji międzynarodowej oraz rozwój poprzez kolejne akwizycje.

Od tego czasu Singu systematycznie rozbudowuje grupę. Wraz z inwestycją K1 dołączył brytyjski Micad, następnie niemiecki Net-haus, a później brytyjski Synbiotix, specjalizujący się w rozwiązaniach dla sektora ochrony zdrowia. QRmaint jest kolejną spółką włączoną do grupy.

Połączenie danych z budynków i hal produkcyjnych

Przejęcie QRmaint ma przede wszystkim rozszerzyć kompetencje technologiczne Singu. Dotychczas spółka koncentrowała się na zarządzaniu budynkami i portfelami nieruchomości, natomiast QRmaint rozwija oprogramowanie do zarządzania utrzymaniem ruchu, przeglądami technicznymi oraz pracą zespołów serwisowych w zakładach przemysłowych.

Z rozwiązań QRmaint korzysta obecnie ponad 700 organizacji, które wykorzystują system do planowania prac serwisowych, monitorowania awarii oraz zarządzania infrastrukturą techniczną w zakładach produkcyjnych.

Jak podkreśla prezes Singu Paweł Malon, dotychczas systemy zarządzające budynkami oraz rozwiązania monitorujące pracę maszyn funkcjonowały niezależnie od siebie, podobnie jak gromadzone przez nie dane.

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Po integracji platform Singu będzie odpowiadać za zarządzanie aktywami na poziomie budynku lub całych portfeli nieruchomości, natomiast QRmaint dostarczy szczegółowe dane operacyjne z hal produkcyjnych, rejestrując przebieg pracy urządzeń praktycznie w czasie rzeczywistym.

Według Pawła Malona stworzenie jednej platformy obejmującej zarówno infrastrukturę budynków, jak i maszyny produkcyjne pozwoli zbudować spójny obraz funkcjonowania całego środowiska technicznego przedsiębiorstwa.

AI i integracja technologii jako kolejny etap rozwoju

Singu zapowiada, że połączenie obu platform będzie również fundamentem dalszego rozwoju rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Zdaniem spółki dopiero zestawienie danych pochodzących z wielu źródeł umożliwia tworzenie narzędzi AI pozwalających przewidywać awarie, optymalizować wykorzystanie infrastruktury oraz wspierać planowanie prac serwisowych.

Przejęcie wpisuje się także w strategię przedstawioną przez Singu w lutym 2026 r., kiedy spółka zapowiedziała rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez przejęcia. Prezes Paweł Malon deklarował wówczas plan przejmowania co najmniej dwóch firm rocznie.

Strategia grupy opiera się na dwóch filarach. Pierwszym jest ekspansja geograficzna poprzez przejmowanie lokalnych podmiotów na kolejnych europejskich rynkach. Drugim pozostaje integracja technologii, która ma zwiększać konkurencyjność całej platformy i rozszerzać zakres oferowanych usług.

Dotychczasowe przejęcia wzmacniały obecność Singu na nowych rynkach zagranicznych. QRmaint wnosi natomiast nowe kompetencje technologiczne związane z przemysłowym utrzymaniem ruchu, rozszerzając działalność grupy poza segment nieruchomości.

QRmaint zachowa markę i ofertę

Po sfinalizowaniu transakcji spółka będzie działała pod marką QRmaint by Singu. Firma zachowa dotychczasową ofertę produktową, a jej rozwiązania zostaną zintegrowane z platformą rozwijaną przez grupę.

Współzałożyciele QRmaint, Daniel Kiełbowicz i Przemysław Parzoch, podkreślają, że wejście do grupy pozwoli przyspieszyć rozwój produktów oraz rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję wspierających zespoły utrzymania ruchu.

Singu wskazuje, że integracja systemów zarządzania budynkami z narzędziami wykorzystywanymi przez służby techniczne odpowiada na szerszy trend obserwowany zarówno w sektorze nieruchomości, jak i przemyśle.

Obecnie dane dotyczące infrastruktury budynków, zużycia energii, zgodności z regulacjami oraz pracy urządzeń są często przechowywane w odrębnych systemach. Połączenie ich w jednej platformie ma umożliwić wcześniejsze wykrywanie awarii, lepsze planowanie przeglądów technicznych oraz optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury.

Cel: europejski lider rynku

Singu obsługuje obecnie ponad 250 mln mkw. powierzchni komercyjnej na ponad 40 rynkach. Z platformy korzysta ponad 135 tys. użytkowników oraz 1,8 tys. klientów korporacyjnych.

Spółka zamierza wykorzystać kolejne przejęcia do stworzenia jednej platformy obejmującej zarówno nieruchomości komercyjne, jak i aktywa przemysłowe. Integracja technologii rozwijanych przez kolejne przejmowane firmy ma zwiększać skalę działalności i poszerzać zakres oferowanych usług.

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Przejęcie QRmaint jest kolejnym etapem realizacji strategii ogłoszonej po wejściu funduszu K1 Investment Management. Jej celem pozostaje budowa europejskiego lidera oprogramowania do zarządzania obiektami, infrastrukturą i aktywami.

Transakcja wpisuje się również w szersze zmiany zachodzące na rynku PropTech. Coraz większa część inwestycji trafia dziś do modernizacji istniejących budynków, a rosnące znaczenie zyskują technologie pozwalające integrować zarządzanie nieruchomościami, infrastrukturą techniczną i urządzeniami przemysłowymi w ramach jednej platformy cyfrowej.