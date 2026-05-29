Służby zatrzymały pracownika PGZ. Ma postawione zarzuty szpiegostwa
Pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa – przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawę prowadziła SKW przy wsparciu ABW.
„W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu, wydziału do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa” – ogłosił w piątek na platformie X wicepremier i szef MON.
Jak wyjaśnił, materiał dowodowy w sprawie zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Sąd okręgowy w Poznaniu postanowił w piątek o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy.