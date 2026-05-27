27.05.2026

Śnieżka z lepszym od oczekiwań zyskiem EBITDA w I kw. 2026 r.

Grupa Śnieżka wypracowała w I kwartale 2026 roku wyniki lepsze od oczekiwań analityków, mimo spadku przychodów rok do roku. Spółka odnotowała wyraźną poprawę zysku netto oraz spadek wskaźnika zadłużenia.

Śnieżka w I kwartale 2026 r. osiągnęła 28,7 mln zł EBITDA, wobec 25,7 mln zł konsensusu PAP Biznes, co oznacza wynik wyższy od rynkowych oczekiwań. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 13,8 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 10,3 mln zł.

Przychody grupy w tym okresie wyniosły 164,8 mln zł, co oznacza spadek o 4,3 proc. rok do roku i wynik niższy od oczekiwań rynku (166 mln zł). Spadki sprzedaży odnotowano w Polsce, gdzie przychody wyniosły 121,2 mln zł (–5,6 proc. rdr), oraz w Ukrainie, gdzie sprzedaż spadła do 14,8 mln zł (–20,9 proc. rdr).

Jednocześnie spółka poprawiła wyniki na rynku węgierskim. Przychody na Węgrzech wzrosły do 21,7 mln zł, co oznacza wzrost o 14,6 proc. rdr w walucie grupy oraz 7,2 proc. w walucie lokalnej. Jak wskazano, to jedyny z kluczowych rynków grupy, na którym widoczna była poprawa dynamiki sprzedaży.

Na koniec I kwartału 2026 roku wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do 1,1, wobec 1,6 rok wcześniej. Wiceprezes i dyrektor finansowy spółki Witold Waśko wskazał, że wyniki to efekt niskiego popytu na produkty dekoracyjne oraz trudnych warunków sezonowych.

Spółka podkreśla, że zróżnicowana dynamika sprzedaży wynika z sytuacji na poszczególnych rynkach. W ocenie zarządu, Węgry pozostają rynkiem z odbudowującym się popytem konsumenckim, podczas gdy Polska i Ukraina wciąż notują spadki. Jednocześnie Śnieżka wskazuje, że poziom długu i kapitału obrotowego stanowią solidną bazę przed sezonem sprzedażowym.

Źródło: PAP Biznes

Fot. Getty Images
