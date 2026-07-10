Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.07.2026
NEWSROOM XYZ
10.07.2026 08:18

Sondaż: KO wygrywa, ale traci. Lewica przeskakuje partię Brauna

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska wyraźnie traci jednak w porównaniu do poprzedniego sondażu. Zyskują za to partie zajmujące niższe miejsca w rankingu – informuje Onet na podstawie najnowszego sondażu pracowni Opinia24.

Budynek Sejmu
Według sondażu Opinie24.pl, przeprowadzonego dla Onetu, największe poparcie wyborców ma KO – 31,3 proc. Fot. PAP/Albert Zawada

W sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,3 proc. To jednak o 2,8 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8 proc. Polaków. To wynik o 1,4 pkt proc. niższy niż w poprzednim sondażu tej pracowni. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 13,4 proc. wyborców (wzrost notowań o 0,8 pkt proc.).

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica, na którą chce głosować 9,2 proc. badanych. Ugrupowanie zalicza najwyższy wzrost notowań – aż o 1,7 pkt proc. Do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 8 proc. wyborców (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Polecamy: Politycy w miejskich spółkach nie tylko w Warszawie. Sprawdziliśmy Poznań, Wrocław, Kraków i Gdańsk

Pod progiem wyborczym jest partia Razem, na którą chce głosować 3 proc. ankietowanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Do Sejmu nie dostałyby się także Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikami odpowiednio 1,7 i 1,6 proc. (spadki o odpowiednio 0,1 i 1,1 pkt proc.).

Odpowiedź „inna partia" wskazało 0,9 proc. badanych (o 0,5 pkt proc. mniej, niż poprzednio). Na kogo oddałoby swój głos, nie wie 8,1 proc. Polaków (wzrost wskazań o 3,1 pkt proc.).

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 6–8 lipca 2026 r. techniką mieszaną — wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) — na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Lotnisko Billy Bishop dzieli Kanadę. W tle przyroda, mieszkania i interesy inwestorów
Plan dopuszczenia odrzutowców na lotnisku Billy Bishop może zmienić układ sił w Toronto. Spór dotyczy nie tylko transportu, ale też ochrony przyrody, polityki mieszkaniowej i kontroli nad…
08.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: jak wygląda NATO 3.0 i dlaczego to dobre wieści dla Polski
Szczyt NATO w Ankarze potwierdził jedność sojuszu, którego wrogiem pozostaje Federacja Rosyjska. Ukraina może liczyć na wsparcie, Polska na kontrakty.
09.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Sądny dzień dla ministry zdrowia. Premier chce rekomendacji czy wymówki?
Nad resortem zdrowia zebrały się czarne chmury. Najbliższe godziny zdecydują o dalszej przyszłości Jolanty Sobierańskiej-Grendy na stanowisku szefowej ministerstwa.
07.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UPP: Zatrzymanie młodej kadry to inwestycja ważniejsza niż laboratorium (WYWIAD)
– Standard uniwersytetu, który znamy od setek lat, przestaje wystarczać. Ale kierunki naszych studiów to jedne z najbardziej perspektywicznych wyborów. Absolwentów rynek wyłapuje błyskawicznie –…
08.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali biznes, sprzedali go i wspierają kolejne. Inne podejście do finansowania startupów
Finansowanie startupów technologicznych może odbywać się na wiele sposobów. Z jednej strony, poprzez fundusze inwestycyjne, z drugiej przedsiębiorców z rynku. Remotly zainteresowali się założyciele…
09.07.2026