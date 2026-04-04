04.04.2026
04.04.2026 16:45

Sondaż: oto jak repondenci oceniają spotkanie Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem

44,7 proc. badanych negatywnie ocenia spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie, a 36,5 proc. respondentów pozytywnie – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

23 marca, na niespełna miesiąc przed wyborami na Węgrzech, polski prezydent spotkał się z węgierskim premierem, którego ugrupowanie Fidesz walczy o reelekcję.

Łącznie 44,7 proc. respondentów ocenia wizytę Nawrockiego u Orbana negatywnie, z czego 28,2 proc. to oceny zdecydowanie negatywne, a 16,5 proc. – raczej negatywne.

Jako pozytywne spotkanie to postrzega 36,5 proc. ankietowanych. Opinie zdecydowanie pozytywne to 21,4 proc., a raczej pozytywne – 15,1 proc.

18,9 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Najbardziej krytyczni wobec wizyty są wyborcy koalicji rządzącej. 91 proc. ankietowanych z tej grupy ocenia spotkanie z Orbanem źle, przy czym ani jedna osoba nie oceniła wizyty zdecydowanie pozytywnie, a 5 proc. – raczej pozytywnie.

Z kolei wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 83 proc. badanych postrzega spotkanie Nawrockiego z Orbanem jako pozytywne. 6 proc. ankietowanych wyborców PiS oceniło je jako zdecydowanie negatywne, a 1 proc. – jako raczej negatywne.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 27–29 marca 2026 r. na próbie 1000 osób metodą CAWI/CATI.

Źródło: PAP

Prezydent Polski Karol Nawrocki (z lewewj) i premier Węgier Viktor Orban (z prawej).
Fot. PAP/Darek Delmanowicz; Getty Images, Bloomberg/Akos Stiller
