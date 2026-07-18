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NEWSROOM XYZ
18.07.2026 14:19

Badanie: ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem

Ponad połowa, czyli 57 proc. Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon – wynika z badania Santander Consumer Bank.

Ręka kobiety zbliżająca smartfon do terminala płatniczego
Ponad połowa badanych w ankiecie Santander Consumer Banku wskazało, że zdarza im się zostawić portfel w domu i płacić smartfonem. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Ponadto z raportu banku wynika, że 81 proc. ankietowanych uważa, że aplikacja mobilna banku ułatwia im codzienne zarządzanie budżetem i oszczędza czas. Przeciwnego zdania jest 17 proc. uczestników badania.

Najwięcej zwolenników aplikacji mobilnych jest wśród osób, które oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą. „Odsetek przychylnych głosów sięga tam aż 86 proc. To wyraźny kontrast wobec respondentów w subiektywnie złym położeniu materialnym, gdzie wynik ten jest o 17 punktów procentowych niższy (69 proc.). Może to sugerować, że stabilność finansowa sprzyja większej otwartości na pełne wykorzystanie potencjału cyfrowych rozwiązań i optymalizacji domowych wydatków” – stwierdzili autorzy badania.

Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) deklaruje, że korzysta z bankowości mobilnej m.in. opłacając parking, kupując bilet komunikacji miejskiej czy ubezpieczenie – dodali autorzy badania. Wskazali, że liderami w wykorzystaniu takich usług są trzydziestolatkowie (łącznie 64 proc. wskazań).

Ponadto, w ocenie autorów, nowoczesne rozwiązania płatnicze sprawiły, że wielu osobom aplikacja mobilna banku zastąpiła tradycyjny portfel. „Łącznie 57 proc. ankietowanych przyznaje, że zdarza im się wyjść z domu bez niego, ponieważ smartfon w pełni im go zastępuje”. Trend ten dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń – w tym 64 proc. osób w wieku 18-29 lat i 66 proc. trzydziestolatków. W przypadku seniorów niespełna połowa (łącznie 46 proc. badanych w wieku 60+) potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-20 maja 2026 r. na grupie 1000 dorosłych Polaków. Źródło: PAP

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