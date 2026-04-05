SpaceForest planuje w tym roku trzy loty rakiety suborbitalnej Perun

SpaceForest w Gdyni planuje w 2026 r. trzy starty swojej rakiety Perun. Suborbitalny pojazd wystartuje z platform w Danii, Portugalii i Polsce. Zaczął się też montaż rakiety na pierwszą misję.

– Wszystkie zaplanowane starty realizujemy w ramach kontraktu Boost!, którego celem jest rozwój oferty transportu kosmicznego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obecnie znajdujemy się na końcowym etapie planowania misji. Po naszej stronie harmonogram pozostaje niezagrożony, natomiast oczekujemy na dopełnienie formalności przez podmioty zewnętrzne, przede wszystkim w kontekście startów z platform zagranicznych w Portugalii i Danii – tłumaczy Krzysztof Osiak ze SpaceForest.

– Każda z planowanych misji zostanie zrealizowana z innej lokalizacji: z ośrodka Atlantic Spaceport Consortium na Azorach w Portugalii, z poligonu w Ustce oraz z platformy morskiej EuroSpaceport u wybrzeży Danii. Takie podejście pozwoli nam zweryfikować elastyczność operacyjną systemu PERUN w zróżnicowanych środowiskach startowych, w tym podczas historycznego dla polskich technologii rakietowych startu z powierzchni wody – stwierdził.

Montaż rakiety na najbliższą misję już ruszył. Udało się też naprawić błąd w oprogramowaniu. – Od maja planujemy szeroki zakres testów przedstartowych, obejmujących zarówno cały system, jak i jego kluczowe komponenty, a także kwalifikację i integrację ładunków z rakietą PERUN. Najbliższy lot zrealizujemy przede wszystkim z dotychczasowymi partnerami badawczymi. Jednym z głównych celów będzie zebranie danych porównawczych względem poprzedniej misji oraz dalsze potwierdzenie operacyjnej gotowości systemu. Błąd programowy, który ujawnił się w ostatnim locie, został już wyeliminowany i zweryfikowany w środowisku wirtualnym – stwierdził.

SpaceForest szuka chętnych do współpracy

Firma szuka też chętnych producentów ładunków i technologii, którzy chcą wziąć udział w testowaniu ich produktów w warunkach suborbitalnych i mikrograwitacji. Po każdej misji ładunki te są odzyskiwane i analizowane.

Jesienią 2025 r. rakieta Perun wystartowała w swój trzeci lot testowy z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Osiągnęła wysokość około 20 km w czasie ok. 60 sekund, przy średniej prędkości ok. 330 m/s (ok. 1200 km/h). Cały lot trwał 277,2 sekundy.

Perun to rakieta wielokrotnego użytku, która służy głównie do eksperymentów i badań naukowych. Ma 11,5 m długości, napędzana jest silnikiem na paliwo stałe. Może wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość do 150 km. Podczas lotu pozwala na 5-minutowe eksperymenty.