SpaceX kupuje startup AI za 60 miliardów dolarów

SpaceX ogłosiło oficjalnie, że zamierza kupić jeden z najbardziej popularnych startupów AI. Firma Elona Muska zapłaci za Cursor 60 mld dolarów.

Kosmiczna firma zamierza w tym celu przekazać udziałowcom Cursora akcje zwykłe klasy A. Koncern nie przedstawił jednak swoim inwestorom listy klientów czy danych o przychodach Cursora.

Startup stworzył narzędzie AI, które pozwala programistom tworzyć i oceniać kod oprogramowania. Sam startup początkowo stał się hitem. Tylko w listopadzie 2025 r. przekroczył miliard dolarów w corocznych przychodach. Jednak od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. udział rynkowy Cursora spadł z 41 do 26 proc. Połowa rynku „vibe coding" należy teraz bowiem do Anthropic.

Samo przejęcie tego startupu, jak uważa CNBC, ma sprawić, że SpaceX będzie w stanie konkurować z OpenAI i Anthropic. Zresztą Musk planował kupno Cursora od kwietnia 2026 r. Już po tym, jak SpaceX i startup xAI miliardera zostały połączone.

W kwietniu 2026 r. SpaceX ogłosił, że uzyskał prawo do przejęcia startupu za 60 mld dolarów później w tym roku. Jeśli jednak transakcja miałaby nie dojść do skutku, to firma Elona Muska zgodziła się zapłacić Cursorowi 1,5 mld dolarów „opłaty za odstąpienie od umowy" oraz zapewnić moc obliczeniową o wartości 8,5 mld dolarów – wynika z dokumentów spółki związanych z jej IPO.

Transakcja ma zostać zakończona w trzecim kwartale 2026 r. O ile zaakceptują ją regulatorzy rynku.