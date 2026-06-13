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NEWSROOM XYZ
13.06.2026 09:01

SpaceX zakończył pierwszy dzień na giełdzie wzrostem o 20 procent

Debiut giełdowy SpaceX można uznać za udany z perspektywy akcjonariuszy spółki. IPO – czyli pierwsza oferta publiczna – wynosiło 135 dolarów. Handel rozpoczął się od wzrostu do 150 dolarów za akcję, a zakończył na poziomie 160,95 dolarów. Daje to blisko 20 proc. na plusie względem ceny emisyjnej.

Tym samym kapitalizacja kosmicznej spółki, założonej przez m.in. Elona Muska, przekroczyła wartość 2,1 bln dolarów. Czyni to ją szóstą firmą na świecie pod względem wartości. SpaceX znalazł się chociażby za Nvidią, Microsoftem czy Apple, ale wyprzedził Metę oraz Teslę – drugi biznes, w którym swój duży udział ma najbogatszy człowiek świata.

Chodzi oczywiście o Elona Muska, dla którego debiut giełdowy SpaceX miał wymiar historyczny. Z uwagi na swoje udziały w firmie miliarder stał się pierwszym bilionerem na świecie. Akcje, które posiada w kosmicznym biznesie, wyceniane są na blisko 800 mld dolarów. Do tego dochodzą udziały w Tesli o wartości 280 mld dolarów.

Piątkowa sesja na amerykańskim rynku zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów:

  • Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o ponad 350 punktów, czyli o 0,70 proc., i wyniósł 51 202,26 pkt;
  • S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,50 proc. i wyniósł 7431,46 pkt;
  • Nasdaq Composite – do którego wliczany jest SpaceX – zwyżkował o 0,31 proc. do 25 888,84 pkt.

Przeczytaj również: Elon Musk obiecuje AI na orbicie. Inwestorzy uwierzyli w kosmiczną wizję SpaceX

Logo SpaceX
SpaceX pierwszy dzień na giełdzie zakończył wzrostem o blisko 20 proc. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
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