Spadek transakcji Blikiem. „To może być efekt okresu poświątecznego”

I kwartał przyniósł spadek liczby i wartości transakcji wykonanych Blikiem. „Może to być efekt mniejszej skłonności do zakupów po świętach” – podaje NBP. Blik pozostaje jednak najczęściej wybieranym sposobem płatności w e-commerce.

Najwięcej transakcji Blikiem rozliczano w poniedziałki i piątki, a najmniej – w niedziele.

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W I kwartale użytkownicy Blika wykonali 755 mln transakcji o łącznej wartości 117,5 mld zł – podał Narodowy Bank Polski. W obu przypadkach jest to spadek o około 4 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2025 r.

„Na spadek wolumenu i wartości transakcji mogła mieć wpływ mniejsza skłonność konsumentów do zakupów niż w okresie przedświątecznym” – oceniają eksperci NBP.

Dzienna liczba transakcji zaliczyła prawie 2-procentowy spadek, sięgając 8,4 mln. Średnia wartość pojedynczej transakcji nieznacznie wzrosła z kolei do 156 zł. Najwięcej transakcji rozliczano w poniedziałki i piątki, a najmniej – w niedziele.

Blik był najczęściej używany do płatności w sklepach i na platformach internetowych. Stanowiły one 50 proc. wszystkich transakcji. Ich wartość spadła jednak o prawie 3 proc. do 60,7 mld zł w ujęciu kwartalnym.

Blik jest najczęściej wybieranym sposobem płatności za zakupy w sektorze e-commerce.

Operatorem Blika jest spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami są tam PKO BP, ING, Mbank, Alior Bank, Millenium, Santander, a także Mastercard Europe.

Źródło: PAP, XYZ