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06.07.2026 14:35

BLIK szykuje ekspansję zagraniczną

BLIK planuje rozszerzenie współpracy z globalnymi dostawcami płatności i platformami e-commerce, aby zwiększyć swoją dostępność. Operator systemu zapowiada również rozwój usług OneClick, płatności odroczonych oraz integrację przelewów P2P z krajami strefy euro.

Po atakach z 1 i 3 listopada Blik działa już normalnie. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
BLIK poinformował ponadto, że trwają prace nad integracją przelewów P2P z krajami zachodniej części strefy euro, w tym z Hiszpanią, Włochami i Portugalią. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

W opublikowanym sprawozdaniu z działalności za 2025 rok BLIK poinformował, że zamierza kontynuować nawiązywanie partnerstw ze światowymi platformami oraz globalnymi dostawcami płatności w e-commerce. Celem jest dalszy wzrost dostępności BLIKA w transakcjach cross-border oraz budowa globalnej sieci akceptacji, która w przyszłości ma stać się atrakcyjna dla międzynarodowych banków.

Spółka zapowiada także analizę modeli współpracy z zagranicznymi bankami, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rozważane są dwa scenariusze: rozwój organiczny w oparciu o lokalne licencje płatnicze oraz ekspansja poprzez akwizycje. To element strategii umiędzynarodowienia polskiego systemu płatności mobilnych.

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BLIK zamierza nadal koncentrować się na segmencie e-commerce i m-commerce. Wspólnie z międzynarodowymi agentami rozliczeniowymi będzie rozwijał sieć akceptacji tej formy płatności, a także zwiększał dostępność usługi OneClick, szczególnie w obszarze płatności powtarzalnych. Ma to umożliwić dalszy rozwój usług subskrypcyjnych i dostępowych oferowanych przez sklepy internetowe.

W planach jest również rozwój modelu „Buy now pay later” w ekosystemie BLIKA poprzez wykorzystanie istniejącej sieci akceptacji oraz rozszerzenie kompetencji wewnętrznych spółki. Operator chce także udostępnić możliwość dokonywania wpłat banknotów we wpłatomatach za pomocą kodu BLIK kolejnym wydawcom i agentom rozliczeniowym, tak aby usługa stała się w pełni interoperacyjna na polskim rynku.

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BLIK poinformował ponadto, że trwają prace nad integracją przelewów P2P z krajami zachodniej części strefy euro, w tym z Hiszpanią, Włochami i Portugalią. Operatorem systemu jest spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Źródło: PAP

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