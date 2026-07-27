Pstryk, polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną w cenach dynamicznych, zamknęła rundę finansowania o wartości 7 mln euro. W transakcji uczestniczyli m.in. fundusz venture capital Future Energy Ventures (FEV) oraz Axpo, producent oraz trader energii.

Spółka Pstryk zamknęła rundę finansowania o wartości 7 mln euro. Fot. Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Zamknięcie najnowszej rundy zwiększa łączne finansowanie pozyskane przez Pstryk do blisko 13,8 mln euro – podano w komunikacie spółki.

W finansowaniu uczestniczyli, poza FEV i Axpo, fundusz Montis, dotychczasowi inwestorzy ffVC i Simpact Ventures oraz inwestorzy prywatni.

Pozyskane finansowanie spółka przeznaczy na dalszy rozwój technologii, skalowanie działalności oraz zwiększenie dostępności swojej oferty dla kolejnych gospodarstw domowych w Polsce.

Wraz z zamknięciem rundy spółka Pstryk rozszerzyła także skład zarządu. Funkcję prezesa obejmie Jacek Szlendak, a Magdalena Górska-Warchoł funkcję dyrektorki finansowej.

Do zarządu dołączył również Leszek Jastrzębski, współzałożyciel Pstryk i inwestor technologiczny. Leszek Jastrzębski objął jednocześnie funkcję Chief Strategy Officer. Będzie odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz monetyzację działań na rynku energii.

Z kolei za obszar regulowany odpowiadać będzie Mirosław Bieliński, dotychczasowy prezes zarządu Pstryk Energy Group, który skupia się w pełni na roli prezesa zarządu spółki zależnej Bankilo Obrót – odpowiedzialnej za działalność koncesjonowaną grupy w obszarze obrotu energią.

Zmiany na rynku sprzedaży energii

Pstryk to polska firma technologiczna działająca na rynku energii. Prowadzi działalność od 2024 r. Oferuje klientom w całej Polsce energię elektryczną w cenach dynamicznych, rozliczaną według rzeczywistych godzinowych cen rynkowych.

„Rynek sprzedaży energii odchodzi od modelu opartego na jednostronnej relacji między sprzedawcą a odbiorcą na rzecz dynamicznego ekosystemu, współtworzonego przez miliony prosumentów. Pstryk buduje brakujące ogniwo między gospodarstwami domowymi a systemem energetycznym, umożliwiając klientom optymalizację zużycia energii, efektywne zarządzanie domowymi zasobami oraz aktywny udział w rynku energii za pośrednictwem intuicyjnych rozwiązań cyfrowych" – skomentował cytowany w komunikacie spółki Moritz Jungmann, partner w funduszu FEV.

Jak wskazał Moritz Jungmann, w ocenie FEV właśnie firmy działające w ten sposób będą wyznaczać kierunek rozwoju sektora w nadchodzącej dekadzie.

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Inwestor spółki Pstryk dostał wsparcie od BGK

W FEV kilka miesięcy temu zainwestował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Polski bank rozwoju w strategii na lata 2025-2030 założył zwiększenie skali inwestycji kapitałowych. Przez najbliższe trzy lata BGK zamierza zwiększać bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe w fundusze venture capital.

„Inwestycja Future Energy Ventures w polską spółkę Pstryk pokazuje, że strategia inwestycyjna BGK niesie korzyści dla całej gospodarki. Środki, które angażujemy w międzynarodowe fundusze VC, są niejako znaczone – fundusze są zobligowane, by finansować firmy z Polski. Te z kolei mogą wykorzystać je na rozwój i skalowanie biznesu – tak, jak planuje to zrobić Pstryk” – skomentował z kolei Marcin Prusak, dyrektor zarządzający Pionem Inwestycji i Analiz BGK.