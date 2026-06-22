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22.06.2026 20:45

Spór o kontrolę nad Polsatem. Kluczowe osoby bez absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu nie udzieliło absolutorium Zygmuntowi Solorzowi i jego żonie

Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka nie uzyskali absolutorium ze sprawowania funkcji w radzie nadzorczej Cyfrowego Polsatu - zdecydowało w poniedziałek Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Absolutorium nie uzyskał też były prezes - Mirosław Błaszczyk.

W rodzinie Zygmunta Solorza trwa spór dotyczący przejęcia kontroli nad biznesem przez dzieci miliardera, które pozostają w konflikcie z żoną biznesmena, Justyną Kulką. Zygmunt Solorz stracił wcześniej stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Odwołany został również prezes spółki Mirosław Błaszczyk.

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W poniedziałek odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu. Wśród podjętych uchwał znalazło się udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki. Trzy uchwały nie uzyskały większości zgromadzenia.

Jedna z nich dotyczy byłego prezesa spółki Mirosława Błaszczyka; przeciw udzieleniu mu absolutorium głosowało ok. 84,7 proc. akcjonariuszy, a za - ok. 5 proc. Ponadto absolutorium nie uzyskali Zygmunt Solorz (ok. 83 proc. głosów przeciw wobec ok. 5 proc. za), który był przewodniczącym rady nadzorczej, oraz jego żona Justyna Kulka (ok. 84 proc. wobec ok. 5 proc.), która sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej rady.

W piątek Fundacja TiVi Foundation, akcjonariusz Cyfrowego Polsatu, powołała Piotra Żaka na stanowisko prezesa Cyfrowego Polsatu nowej kadencji. Decyzja wejdzie w życie 23 czerwca br. Piotr Żak pełni funkcję prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu od grudnia 2025 r. Od stycznia 2024 r. kieruje także Telewizją Polsat, a od grudnia 2025 r. jest prezesem ZE PAK. W marcu 2026 r. objął również funkcję prezesa zarządu PAK-Polska Czysta Energia.

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Fundacja TiVi Foundation stała się głównym narzędziem w sporze o władzę i sukcesję majątkową pomiędzy założycielem Polsatu, Zygmuntem Solorzem, a jego dziećmi (Tobiasem, Piotrem i Aleksandrą). W wyniku zmian w statucie fundacji oraz decyzji jej rady władzę i kontrolę nad kluczowymi aktywami przejęło nowe kierownictwo i dzieci biznesmena, co zostało przypieczętowane wygranymi procesami sądowymi w Liechtensteinie.

W maju 2025 r. sąd w Liechtensteinie oddalił powództwo dotyczące zmian w statucie TiVi Foundation, a następnie – po złożeniu apelacji – w grudniu 2025 r. utrzymał ten wyrok w mocy. W efekcie przesądzono prawnie kwestię sukcesji na korzyść dzieci Zygmunta Solorza.

Grupa Polsat Plus obejmuje m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Netię, Telewizję Polsat oraz Grupę Interia, a także aktywa energetyczne, w tym ZE PAK. Jej główne obszary działalności to telekomunikacja, media i energetyka. Historia grupy sięga początku lat 90., gdy Polsat rozpoczął nadawanie, a następnie rozwijał się m.in. poprzez powstanie Cyfrowego Polsatu, przejęcie Polkomtela i Netii.

Źródło: PAP

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Grupa Polsat Plus obejmuje m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Netię, Telewizję Polsat oraz Grupę Interia, a także aktywa energetyczne, w tym ZE PAK. Fot. FOTON/PAP
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