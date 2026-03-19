Sprzedaż Biedronki w 2025 r. w górę. Jeronimo Martins opublikowało wyniki

Sprzedaż sieci Biedronka, należącej do portugalskiej Jeronimo Martins, w walucie lokalnej w 2025 r. wzrosła o 5,9 proc., a sprzedaż porównywalna LFL w walucie lokalnej wzrosła w 2024 r. o 1,9 proc. – poinformowało Jeronimo Martins w komunikacie. W IV kw. 2025 r. sprzedaż LFL wzrosła o 2,4 proc.

Jak podano:

W walucie euro sprzedaż w sklepach Biedronki wyniosła 25,3 mld euro, czyli o 7,5 proc. więcej niż w 2024 r.

W IV kwartale 2025 r. sprzedaż LFL Biedronki wzrosła o 2,4 proc., po wzroście o 3,6 proc. w III kw. i 5,3 proc. wzroście w II kw. oraz spadku o 3,5 proc. w I kw. 2025 r.

EBITDA Biedronki w 2025 r. wzrosła o 9,8 proc., a w walucie lokalnej wzrosła o 8,1 proc.

Marża EBITDA Biedronki ukształtowała się na poziomie 7,9 proc. wobec 7,7 proc. w 2024 r.

W 2025 r. Jeronimo Martins miało 36 mld euro przychodów (wzrost rok do roku o 7,6 proc.).

EBITDA grupy wzrosła do 2,48 mld euro z 2,23 mld euro w 2024 r.

Wpływ na wyniki miał wzrost sprzedaży, zarządzanie kosztami oraz większy nacisk na wydajność, co złagodziło presję cenową, wzrost płac oraz innych kosztów – czytamy w komunikacie.

W 2025 r. Biedronka otworzyła 181 nowych sklepów (152 nowe sklepy netto) i przeprowadziła remodeling 200 lokalizacji.

Biedronka chce otworzyć w 2026 r. ponad 120 nowych sklepów netto w Polsce oraz wyremontować ok. 250 sklepów. Na Słowacji planowane jest otwarcie w 2026 r. ok. 35 sklepów pod marką Biedronka.

Spółka planuje realizację pierwszego projektu zautomatyzowanego magazynu oraz otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego, dzięki czemu ich łączna liczba wzrośnie do 18.

Sieć drogerii Hebe ma powiększyć się w 2026 r. w Polsce o ok. 30 nowych lokalizacji, a w centrum strategii rozwoju pozostanie kanał e-commerce.

Jeronimo Martins wskazuje, że w Polsce nadal utrzymuje się ostra konkurencja, a konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na niskie ceny i promocje. Inflacja cen żywności jest niska, więc – w ocenie spółki – kluczowe dla rentowności jest zachowanie dyscypliny operacyjnej.

Plany rozwoju Jeronimo Martins w 2026 r.

„(…) Planujemy nadal inwestować w modernizację, rozbudowę i integrację technologiczną naszych sieci sklepów oraz infrastruktury logistycznej. Realizując nasze plany, będziemy zwracać szczególną uwagę na zmiany w otoczeniu, zwłaszcza w pierwszej połowie 2026 r., i zachowamy elastyczność, aby wprowadzać wszelkie niezbędne korekty" – napisał prezes Pedro Soares dos Santos.

Jeronimo Martins ocenia, że w pierwszych miesiącach 2026 r. utrzymuje się podwyższona niepewność geopolityczna, co wpływa na nastroje gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych.

„Na rynkach, na których działamy, konsumenci będą prawdopodobnie nadal priorytetowo traktować niskie ceny i promocje, a intensywność konkurencji raczej nie osłabnie" – napisano w raporcie.

Jeronimo Martins chce wypłacić z zysku netto za 2025 r. 408,5 mln euro dywidendy, co daje 0,65 euro dywidendy brutto na akcję.

– Proponowana wypłata dywidendy zapewnia grupie elastyczność w realizacji planów ekspansji, wykorzystanie potencjalnych możliwości wzrostu nieorganicznego oraz utrzymanie silnego bilansu – napisano w komunikacie.

Grupa zakłada na 2026 r. inwestycje w wysokości ok. 1,2 mld euro, czyli tyle, ile wyniósł CAPEX w 2025 r.

Źródło: PAP