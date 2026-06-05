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05.06.2026 09:26

Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła. Nowe dane Eurostatu

Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w kwietniu o 0,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Spadek odnotowano także w ujęciu miesięcznym - wynika z danych Eurostatu.

Głębszy spadek w ujęciu miesięcznym

W porównaniu z marcem sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 1,5 proc. W tym przypadku dane są nie tylko skorygowane o liczbę dni roboczych, ale także odsezonowane. Oznacza to, że uwzględniają typowe wahania związane z kalendarzem i sezonowością.

Przypomnijmy, jak informował GUS, przedaż detaliczna w Polsce w kwietniu 2026 r. wzrosła o 1,3 proc. rok do roku w cenach stałych. W ujęciu miesięcznym, czyli wobec marca 2026 r., spadła o 0,8 proc.

GUS podał też dane odsezonowane. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż była o 2,7 proc. wyższa rok do roku, ale o 2,8 proc. niższa miesiąc do miesiąca.

Zakres danych Eurostatu

Dane Eurostatu różnią się od części krajowych statystyk, ponieważ obejmują także najmniejsze firmy. Chodzi o podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w tym małe, rodzinne sklepy.

Jednocześnie statystyki Eurostatu nie obejmują sprzedaży samochodów. Dlatego pokazują obraz handlu detalicznego bez rynku motoryzacyjnego.

Źródło: XYZ/PAP

Zakupy w Hali Mirowskiej w Warszawie
Na zdjęciu z grudnia 2025 r. zakupy w Hali Mirowskiej w Warszawie. Fot. PAP/Szymon Pulcyn
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