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06.07.2026 11:46

Sprzedaż detaliczna w strefie euro nieznacznie wzrosła

Sprzedaż detaliczna po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrosła w maju w strefie euro o 0,2 proc. – poinformował Eurostat. Jest to wskaźnik nieznacznie niższy od konsensusu rynkowego, zakładającego wzrost o 0,3 proc.

banknoty euro o nominałach 50 i 20
Eurostat podał dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro. Fot. Jim Dyson/Getty Images

W kwietniu wolumen handlu detalicznego był ujemny i zmniejszył się o 0,3 proc.

W maju konsumenci strefy euro chętniej niż w kwietniu kupowali żywność, napoje i wyroby tytoniowe (wzrost o 0,6 proc.), towary nieżywnościowe z wyjątkiem paliwa (wzrost o 0,1 proc.), z kolei mniej wydawali na stacjach paliw – w tym zakresie Eurostat odnotował spadek o 0,5 proc.

Licząc rok do roku sprzedaż detaliczna w maju 2026 r. wzrosła o 1,6 proc., wobec 0,9 proc. odnotowanych w kwietniu.

Średnia dla Unii Europejskiej wyniosła w maju 0,5 proc. m/m oraz 1,9 proc. r/r. Najwyższe miesięczne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej Eurostat odnotował na Cyprze (3,7 proc.), następnie w Luksemburgu (3,6 proc.) oraz Polsce (2,4 proc.). Największe spadki wolumenu odnotowano w Estonii (2,2 proc.), Chorwacji (2,0 proc.), Belgii i na Litwie (po 0,7 proc.).

Jednocześnie Eurostat podał dane dotyczące inflacji producenckiej w maju w strefie euro, która wzrosła licząc rok do roku w tempie 5,9 proc. Przed miesiącem dynamika roczna wyniosła 5 proc. W ujęciu miesięcznym ceny producentów wzrosły o 0,2 proc.

Inflacja dokładnie w celu. Ceny żywności zaskoczyły spadkiem
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