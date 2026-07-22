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22.07.2026 09:51

Sprzedaż detaliczna z wzrostem silniejszym od prognoz

W czerwcu sprzedaż detaliczna odnotowała wyraźny wzrost – wynika z danych GUS. Odczyt przekroczył oczekiwania ekonomistów.

Zdjęcie przedstawia zakupy na warszawskim targu
Fot. PAP/Piotr Nowak

Sprzedaż detaliczna, mierzona w cenach stałych, wzrosła w czerwcu o 6,2 proc. w ujęciu rocznym i o 1,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Eksperci spodziewali się, że będzie to odpowiednio 5,1 proc. i 0,2 proc.

W cenach bieżących wzrost sięgnął 6,8 proc. w ujęciu rocznym i również był wyższy od prognoz, które zakładały 6 proc.

Źródło: PAP

Produkcja przemysłowa nieznacznie powyżej oczekiwań
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