Sprzedaż i produkcja węgla w maju wzrosły

W maju zarówno sprzedaż, jak i produkcja węgla w Polsce wyraźnie wzrosły w ujęciu rocznym – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Skurczyły się za to zapasy.

Sprzedaż węgla sięgnęła w maju 3,4 mln ton. Choć w kwietniu było to 3,9 mln ton, to majowy odczyt oznacza mocny wzrost w ujęciu rocznym – w maju 2025 r. było to 2,95 mln ton.

Tymczasem produkcja wyniosła 3,6 mln ton. To wzrost zarówno w porównaniu z kwietniem (3,44 mln ton), jak i z ubiegłym rokiem (3 mln ton).

Z kolei zapasy skurczyły się do 2,7 mln ton. Jeszcze w kwietniu na sprzedaż czekało 3,2 mln ton, a w maju 2025 r. – 5,3 mln ton.

Zatrudnienie w górnictwie w maju wyniosło 67,4 tys. osób.

Źródło: PAP