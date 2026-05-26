Dzieje się
26.05.2026 12:39

Stanisław Kracik będzie pełnił rolę komisarza do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa

Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, będzie pełnił rolę komisarza do czasu wyboru nowego prezydenta miasta – podał premier Donald Tusk.

Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni. Do czasu wyłonienia nowego włodarzamiastem będzie zarządzał komisarz.

We wtorek, w trakcie wystąpienia przed posiedzeniem Rady Ministrów, premier ogłosił, że zostanie nim Stanisław Kracik.

– Za chwilę na wniosek wojewody małopolskiego powołam komisarza w Krakowie. W związku z decyzją mieszkańców, którzy uczestniczyli w referendum, Aleksander Miszalski przestaje być dzisiaj prezydentem Krakowa. W jego miejsce, do czasu wyboru nowego prezydenta – odbędzie się to późnym latem, jeszcze teraz nie można podać precyzyjnej daty – rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda małopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa.

Jak wskazał Donald Tusk, Kracik do czasu wyborów przejmie kompetencje i obowiązki prezydenta Krakowa.

– Prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja. Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, niepopularne. Na tym polega urok i ryzyko związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie – powiedział również premier.

Więcej o wynikach referendum w Krakowie pisaliśmy tutaj.

Stanisław Kracik
Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie do czas wyboru nowego prezydenta miasta – podał premier Donald Tusk. Fot. PAP/Łukasz Gągulski
