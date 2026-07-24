Startup budujący drony bliski rekordowej wyceny. Może zrównać się z największymi

Anduril rozmawia z inwestorami na temat nowej rundy finansowania, po której wartość amerykańskiego startupu może przekroczyć 100 mld dolarów – informuje Reuters. Podobne kwoty przypisuje się największym koncernom w branży, jak chociażby producentowi myśliwców F-35 – Lockheed Martin.

Amerykański startup Anduril, działający w sektorze zbrojeniowym, po zamknięciu rundy finansowania może osiągnąć wartość ponad 100 mld dolarów. Fot. Leon Neal/Getty Images

Według źródeł agencji Anduril chce zastosować dwuetapowy proces, w którym inwestorzy mieliby zaproponować niższą i wyższą kwotę wsparcia. Wyższa wycena miałaby zacząć obowiązywać po spełnieniu określonych warunków przez firmę obronną.

Reuters wskazuje, że wartość firmy mogłaby wzrosnąć do ok. 100–110 mld dolarów. Źródła zaznaczyły przy tym, że wskazana kwota jest płynna, ponieważ runda finansowania nie została jeszcze zamknięta.

Taka wartość oznaczałaby, że startup awansowałby do pierwszej ligi amerykańskiego sektora zbrojeniowego. Dla przykładu koncern Lockheed Martin, dostarczający armii USA myśliwce F-15, F-22 i F-35, ale także system obrony powietrznej Patriot, ma być warty w przybliżeniu 130 mld dolarów.

Anduril przystępuje do negocjacji z mocną karta przetargową. Po rozpoczęciu amerykańsko-irańskiej wojny startup produkujący sprzęt wojskowy odnotował gwałtowny wzrost sprzedaży dronów, oprogramowania i systemów rakietowych. Przed dwoma miesiącami. po zebraniu 5 mld dolarów od inwestorów w ramach rundy finansowania, firma przekazała, że podwoiła swoją wartość do 61 mld dolarów.

W 2025 r. Anduril wygenerował przychody na poziomie 2,2 mld dolarów. Firma przekazała, że udało jej się w tym czasie dwukrotnie zwiększyć zatrudnienie. Startup ciągle pracuje nad nowym uzbrojeniem. Na początku tygodnia wprowadził na rynek nowego drona o nazwie Thunder, mogącego startować i lądować w pionie, mającego być uzupełnieniem jednostek śmigłowych.

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