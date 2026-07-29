Startup Uniperks pozyskał w pierwszej połowie roku łącznie 4,2 mln zł

Startup Uniperks pozyskał w pierwszej połowie 2026 r. łącznie 4,2 mln zł finansowania. Przychody w pierwszym półroczu trzykrotnie przekroczyły wynik całego 2025 r. – podała spółka. W całym 2026 r. Uniperks celuje w osiągnięcie przychodów na poziomie 6 mln zł.

Uniperks pozyskał w pierwszej połowie roku łącznie 4,2 mln zł. Od lewej zespół startupu: COO Konrad Celer, CEO Andrzej Gryko, CTO Karol Kocur. Fot. materiały prasowe

Uniperks to największa w Polsce platforma umożliwiająca markom komunikację oraz dotarcie do studentów. Platforma wyodrębnia studentów spośród szerokiej grupy konsumentów z pokolenia Z i łączy ich z markami szukającymi precyzyjnego kanału dotarcia do tej grupy.

Obecnie platforma współpracuje obecnie z blisko 140 partnerami, m.in. Google, Samsungiem, Sephorą, H&M, Orange, Zalando, Bankiem Pekao SA, Revolutem, Decathlonem i Medicover. Od startu platformy w 2025 r. społeczność Uniperks urosła do niemal 400 tys. zweryfikowanych studentów.

Uniperks zyskał nowych inwestorów

Spółka poinformowała w podsumowaniu pierwszego półrocza, że zwiększyła rundę seed do łącznie 2,25 mln zł. Inwestorami w nowej transzy są aniołowie biznesu oraz fundusz 24Ventures. Inwestorzy dołączają tym samym do Digital Ocean Ventures – funduszu, który w lutym 2026 r. otworzył rundę seed Uniperks kwotą 1,5 mln zł.

W nową transzę zaangażowali się inwestorzy z doświadczeniem w skalowaniu biznesów finansowych i technologicznych. To m.in. Radosław Kuczyński (anioł biznesu, ex-CEO Europejskiego Funduszu Leasingowego, wcześniej menedżer związany przez wiele lat z grupą BNP Paribas), Paweł Rytelewski (założyciel i wieloletni prezes SI-Consulting, inwestor i anioł biznesu w kilku polskich startupach, zasiadający także w radzie nadzorczej Lukardi), Wojciech Miśnik (inwestor i przedsiębiorca, założyciel KWLM Inwestycje i KWLM Estates, zaangażowany w rozwój projektów z obszaru medtech i AI, w tym EyeMova i Neuroteam, członek Rady Nadzorczej BrainScan).

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– O naszej inwestycji zdecydował mocny zespół i imponująca trakcja, jaką spółka wypracowała w tak krótkim czasie. Platforma idealnie zagospodarowuje niszę, generując unikalne zaangażowanie użytkowników i precyzyjne insighty konsumenckie. Zespół udowodnił, że potrafi świetnie egzekwować strategię i przekuć technologię w skalowalny produkt, który przynosi markom wymierny ROI, a studentom realną wartość – komentuje Katarzyna Kowalczyk z funduszu 24Ventures, inwestującego w projekty softwarowe na wczesnym etapie rozwoju.

W maju 2026 r. spółka pozyskała równolegle blisko 2 mln zł od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Spółka dysponuje też opcją rozszerzenia rundy prywatnej o kolejne 2,2 mln zł. Opcja jest uzależniona od wyników przychodowych.

– Świadomość, że stoją za nami aktywni inwestorzy tacy jak Radosław Kuczyński, Paweł Rytelewski, Wojciech Miśnik oraz 24Ventures, daje nam ogromną energię do działania. Fakt, że opcja rozszerzenia rundy o 2,2 mln zł zależy od naszych przychodów, idealnie pasuje do naszego DNA. Uwielbiamy dowozić wyniki i skupiamy się na twardej egzekucji – skomentował Andrzej Gryko, CEO Uniperks.

Startup celuje w 6 mln zł przychodów

Uniperks chce przeznaczyć pozyskane pieniądze na rozwój nowego produktu kierowanego do studentów i uczelni oraz na ekspansję zagraniczną.

Przychody spółki w pierwszym półroczu 2026 r. trzykrotnie przekroczyły wynik z całego 2025 r. Cel Uniperks na bieżący rok to 6 mln zł.

Uniperks jest rozwijany w portfolio venture buildera (instytucjonalnego co-foundera, który buduje spółki razem z founderami) The Heart.