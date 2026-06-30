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NEWSROOM XYZ
30.06.2026 19:06

Stoczek Natura przejmuje Joyfood. Spółka z Grupy Makarony Polskie zapłaciła 5,9 mln zł

Stoczek Natura, spółka z Grupy Makarony Polskie, nabyła 100 proc. udziałów w Joyfood za 5,9 mln zł. Transakcja wzmacnia obecność grupy w segmencie dań gotowych, past warzywnych i produktów typu superfoods.

Stoczek Natura sfinalizowała zakup 100 proc. udziałów w spółce Joyfood. O transakcji poinformowały Makarony Polskie w komunikacie. Cena nabycia udziałów wyniosła 5,9 mln zł.

O transakcji szerzej pisaliśmy w kwietniu br.

Zawarcie umowy było możliwe po spełnieniu warunków zawieszających. Jednym z nich było uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Drugim warunkiem było zawarcie umowy sprzedaży parku maszynowego. Joy Food Produkcja sprzedała go na rzecz Joyfood za 2,5 mln zł netto.

Grupa wzmacnia segment dań gotowych

Przejęcie Joyfood wpisuje się w rozwój Grupy Makarony Polskie w obszarze gotowych posiłków. Segment ten obejmuje m.in. dania na tackach, pasty warzywne oraz żywność funkcjonalną. Makarony Polskie zakończyły 2025 r. z przychodami na poziomie 293,7 mln zł. Rok wcześniej było to 303,3 mln zł. Zysk operacyjny spadł do 26 mln zł z 41,4 mln zł, a EBITDA wyniosła 41,7 mln zł wobec 56,5 mln zł w 2024 r. Zysk netto grupy spadł do 21,5 mln zł z 33,7 mln zł rok wcześniej.

Joyfood to łódzki producent dań gotowych, past warzywnych i produktów typu superfoods. Firma działa w kategorii żywności wygodnej i funkcjonalnej. W jej ofercie są m.in. dania wysokobiałkowe, posiłki wegańskie, produkty dla osób aktywnych, obiady dietetyczne oraz dania dla dzieci. Firma działa na konkurencyjnym rynku żywności wygodnej. To segment, który obejmuje produkty szybkie w przygotowaniu i gotowe do spożycia po podgrzaniu lub otwarciu.

Według danych finansowych za 2024 r. Joyfood osiągnął około 34 mln zł przychodów. Spółka miała jednak 4,6 mln zł straty netto. W komunikacie dotyczącym finalizacji transakcji podano, że przychody Joyfood w 2025 r. wyniosły 33,6 mln zł.

Makarony Polskie nie podały w komunikacie dodatkowych szczegółów dotyczących planów integracji Joyfood z grupą. Spółka poinformowała jednak o finalizacji transakcji po spełnieniu wymaganych warunków formalnych.

- Mamy ambicje co do mocnego wzrostu udziałów na rynku dań gotowych, chcemy też osiągnąć wiodącą pozycję na rynku dań gotowych dostępnych na tzw. suchej półce, przygotowywanych z naturalnych składników i mających „czystą” etykietę. Przejęcie Joyfood wpisuje się w naszą filozofię budowy dynamicznej, zdywersyfikowanej grupy spożywczej o potencjale przekroczenia 1 mld zł przychodów - mówi Zenon Daniłowski, prezes grupy Makarony Polskie/ fot. zelaznastudio
- Mamy ambicje co do mocnego wzrostu udziałów na rynku dań gotowych, chcemy też osiągnąć wiodącą pozycję na rynku dań gotowych dostępnych na tzw. suchej półce, przygotowywanych z naturalnych składników i mających „czystą” etykietę. Przejęcie Joyfood wpisuje się w naszą filozofię budowy dynamicznej, zdywersyfikowanej grupy spożywczej o potencjale przekroczenia 1 mld zł przychodów - mówi Zenon Daniłowski, prezes grupy Makarony Polskie/ fot. zelaznastudio
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