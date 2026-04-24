Stopa bezrobocia w marcu bez zmian

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła w Polsce 6,1 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny. To wynik taki sam, jak w lutym, jednak wyższy od marca 2025 r.

Ponad 950 tys. osób jest zarejestrowanych jako bezrobotni w urzędach pracy. Przekłada się to na stopę bezrobocia w wysokości 6,1 proc., czyli taką samą, jak w lutym. Jest ona jednak wyższa o 0,7 pkt. proc. niż w marcu 2025 r., gdy wynosiła 5,4 proc. Wtedy bezrobotnych było ponad 820 tys. osób.

Stopa bezrobocia jest najwyższa na Warmii i Mazurach, gdzie sięga 10 proc., a najniższa – w Wielkopolsce. Tam wynosi 3,9 proc.

Spośród 950 tys. bezrobotnych niemal 825 tys. nie ma prawa do zasiłku. Do długotrwale bezrobotnych zalicza się 450 tys. osób.

Z kolei prawie 470 tys. zarejestrowanych osób w urzędach pracy stanowią kobiety.

Źródło: GUS