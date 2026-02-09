Stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6 proc. Na tle Europy to 2. najlepszy wynik

Szacowana stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 6 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim, a najwyższe – w warmińsko-mazurskim.

Do 6 proc. wzrosła stopa bezrobocia w styczniu 2026 r. Oznacza to wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do grudnia, czyli podobny do odnotowywanego w latach 2023–2025. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych było 935 tys. osób, czyli o 47 tys. więcej m/m.

„Wzrost liczby bezrobotnych w styczniu jest zjawiskiem typowym dla tego okresu roku i wynika m.in. z sezonowości zatrudnienia oraz wygasania części umów zawieranych do końca roku” – przekazał resort.

W styczniu bezrobocie wzrosło od 0,2 do 0,6 pkt proc. we wszystkich 16 województwach. Najwyższe jest na Warmii i Mazurach, gdzie sięga 9,9 proc., a najniższe – w Wielkopolsce, gdzie szacowane jest na 3,8 proc.

„Prognozy wzrostu gospodarczego na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno sprzyjać poprawie sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Wraz z wiosennym ożywieniem w budownictwie i usługach oraz wzrostem aktywności rekrutacyjnej firm można oczekiwać stopniowego odwrócenia sezonowego trendu wzrostu bezrobocia” – podaje MRPiPS.

Według danych liczonych metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2025 r. wyniosła 3,2 proc. To 2. najlepszy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Czechach (3,1 proc.) i na równi z Maltą. Średnia dla krajów członkowskich to 5,9 proc.

Źródło: PAP