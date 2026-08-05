Strajk na lotnisku w Barcelonie. Możliwe utrudnienia w lotach

Na barcelońskim lotnisku El-Prat drugi dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Hiszpańska agencja EFE poinformowała w środę, że dotychczas odwołano 18 lotów. Pasażerowie mogą się spodziewać utrudnień.

Pracownicy obsługi naziemnej lotniska w Barcelonie prowadzą strajk. Utrudnienia mogą dotknąć także turystów z Polski, choć PLL LOT nie ogłosił odwołanych lotów. Fot.: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Strajkują pracownicy firmy Groundforce odpowiedzialni za obsługę naziemną, odprawę pasażerów, boarding oraz koordynację lotów na lotnisku. Zarzucają pracodawcy bierność wobec „poważnego pogorszenia” bezpieczeństwa pracy.

Groundforce obsługuje loty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, przewoźników takich jak LOT, Lufthansa, Air Europa, KLM, Air France czy Qatar Airways. Ze strony polskich linii lotniczych nie opublikowano komunikatu o odwołanych lotach do Barcelony.

Hiszpańskie ministerstwo transportu podało w komunikacie, że strajk, który rozpoczął się 4 sierpnia o północy, jest bezterminowy. Ogłosił go związek zawodowy CGT. Związek zawodowy przekazał EFE, że udział w strajku utrzymuje się na „bardzo wysokim” poziomie wśród 1179 pracowników spółki.

Według EFE od rozpoczęcia strajku do końca września linie lotnicze obsługiwane przez Groundforce w Barcelonie powinny wykonać około 11,6 tys. operacji lotniczych. Ministerstwo transportu twierdzi, że biorąc pod uwagę przewidywane współczynniki wypełnienia samolotów w tym okresie skutki strajku mogą dotknąć około 2 mln pasażerów.

Źródło: PAP

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