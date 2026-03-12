Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
12.03.2026 07:03

Stany Zjednoczone uwolnią strategiczne rezerwy ropy. Ponad 170 mln baryłek

Minister energii USA Chris Wright poinformował o zamiarze wypuszczenia na rynek ropy naftowej ze strategicznych rezerw. Proces ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu i doprowadzić do obniżenia cen surowca.

172 mln baryłek – tyle ropy zamierza uwolnić amerykańska administracja. Dostarczenie zasobów, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu, ma zająć około 120 dni. Decyzja została już zatwierdzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zrobimy to i później uzupełnimy [rezerwę – przyp. red.]. Raz już ją uzupełniłem i uzupełnię ją znowu. Teraz ją trochę ograniczymy i to obniży ceny – zapowiadał w środę amerykański prezydent.

W środę Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie – do których należą USA – uzgodniły wypuszczenie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowca. To 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw. Dla porównania po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r. kraje MAE skierowały na rynek 182 mln baryłek – ponad dwukrotnie mniej – w dwóch transzach.

Konflikt na Bliskim Wschodzie podnosi ceny ropy

Ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG.

W reakcji na przedłużającą się blokadę w niedzielę 8 marca i w poniedziałek rano 9 marca ceny „czarnego złota” mocno wzrosły, przebijając barierę 100 dolarów za baryłkę. W następnych dniach wytraciły jednak część wzrostów.

We wtorek prezydent Donald Trump wezwał kapitanów tankowców w regionie do „pokazania odwagi” i przepłynięcia przez Cieśninę Ormuz. Zapewniał, że „nie ma czego się bać”. W środę pojawiły się informacji o kolejnych atakach nieznanych pocisków na statki handlowe w regionie. Uszkodzonych miało zostać pięć statków, a od początku wojny – przynajmniej 16.

Z kolei rzecznik Kwatery Głównej armii irańskiej Ebrahim Zolfakari zagroził że świat powinien przygotować się na ropę naftową w cenie 200 dolarów za baryłkę.

O godz. 6.50 czasu polskiego baryłka ropy West Texas Intermediate kosztuje na NYMEX 93,8 dolara. Z kolei cena ropy Brent na ICE sięga 99,7 dolara.

Źródło: PAP, XYZ

Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie. Co go może skłonić do piwotu?
Fotografia przedstawia miejsca wydobycia ropy naftowej
Stany Zjednoczone uwolnią 172 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć jej ceny. Fot. Getty Images
09.03.2026