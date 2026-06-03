Strefa buforowa przy granicy z Białorusią na dłużej. Szef MSWiA wydał rozporządzenie

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie przedłużające obowiązywanie strefy buforowej od 3 czerwca do 31 sierpnia – poinformował w środę resort. Dodał, że decyzja ta wynika z konieczności utrzymania najwyższej czujności operacyjnej oraz wysokiej skuteczności ochrony granicy.

W praktyce strefa buforowa to przestrzeń, w które obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych. Jest to obszar obejmujący pas 200 m od granicy na większości odcinka – 59,24 km, ok. 2 km w rejonie rezerwatów przyrody – 15,26 km i ok. 4 km w głąb kraju na odcinku 3,79 km w rejonie podmokłym. Przepisy obowiązują nieprzerwanie od 13 czerwca 2024 r. Szef MSWiA wydał łącznie osiem rozporządzeń w tej sprawie.

Teraz resort podkreślił, że choć spadła liczba incydentów na granicy – od 1 stycznia do 31 maja 2026 r. Straż Graniczna zanotowała zaledwie 215 prób nielegalnego przekroczenia granicy – to spadek aż o 98 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2025 r. – tak Białoruś nie przestaje być uznawana za państwo agresywne względem UE i NATO.

„Białoruś – jako państwo agresywne wobec UE i NATO, wspierające Federację Rosyjską – zmieniła taktykę, przesuwając aktywność na granice z Litwą i Łotwą. Utrzymanie strefy buforowej w Polsce jest kluczowe, ponieważ większość tegorocznych prób sforsowania granicy miała miejsce właśnie na odcinkach objętych zakazem przebywania” – wskazano w komunikacie.

Źródło: PAP

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