19.04.2026

Sukces firmy Jeffa Bezosa. Blue Origin wystrzeliła rakietę z napędem z odzysku

Blue Origin wystrzeliła w niedzielę rakietę New Glenn przy użyciu wykorzystanego już wcześniej urządzenia napędowego. Należąca do Jeffa Bezosa spółka kosmiczna usiłuje dogonić SpaceX Elona Muska.

Rakieta New Glenn o wysokości 98 m wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie w niedzielę o godz. 13.25 czasu polskiego. Wyniosła na orbitę satelitę komunikacyjnego firmy AST SpaceMobile.

Do startu wykorzystano odzyskane w listopadzie urządzenie napędowe, które wylądowało wtedy na łodzi na Atlantyku w skomplikowanej operacji. Spółka już wcześniej odzyskiwała swoje systemy rakietowe New Shepard, ale były one znacznie mniejsze i przeznaczone do krótszych, turystycznych lotów kosmicznych.

Blue Origin zapowiada, że w przyszłości New Glenn ma obsługiwać misje NASA, firm telekomunikacyjnych oraz rządu USA.

Oczekuje się, że niedzielna operacja pozwoli zwiększyć częstotliwość kolejnych startów i poprawi notowania Blue Origin. Spółka Jeffa Bezosa chce odrobić zaległości do SpaceX Elona Muska, która już od lat odzyskuje wykorzystane urządzenia napędowe i ma dominującą pozycję na rynku.

Źródło: PAP

Blue Origin wystrzeliła w niedzielę rakietę New Glenn przy użyciu wykorzystanego wcześniej urządzenia napędowego. Fot. Joe Marino/UPI Photo via Newscom/ PAP/Newscom
