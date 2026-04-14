Świetne wyniki kwartalne Citigroup. To najlepsze dane banku od dekady

Citigroup jest kolejnym, po JPMorgan i Goldman Sachs, amerykańskim bankiem ogłaszającym swoje wyniki kwartalne. Także jego dane finansowe przebiły oczekiwania analityków.

Zysk na akcję, jak podaje CNBC, wyniósł 3,06 dolara i przebił oczekiwania analityków, które były na poziomie 2,65 dolara. Także przychody w wysokości 24,63 miliarda dolarów przebiły konsensus rynkowy w wysokości 23,55 miliarda dolarów. To także najlepszy kwartał Citigroup od 2021 r. i wzrost r/r o 56 proc. w przypadku zysku na akcję.

Rentowność kapitału materialnego (ROTCE) Citigroup wyniosła 13,1 proc., osiągając najwyższy poziom od 2021 r. i przekraczając cel banku na poziomie 10–11 proc. Jak tłumaczy CEO Citigroup Jane Fraser, instytucja finansowa chce w tym roku osiągnąć planowaną rentowność kapitału materialnego.

Akcje Citigroup wzrosły najbardziej wśród wszystkich dużych amerykańskich banków. Firma poszła w górę dzięki swojemu programowi naprawczemu oraz temu, że zaczynała z niskiego poziomu wyceny. Jednocześnie firma upraszcza swoją strukturę i realizuje wiele nakazów wymuszonych przez regulatorów finansowych. Jednocześnie jednak Citi, ze względu na swoją obecność na świecie, według inwestorów i analityków jest najbardziej podatny na sytuację geopolityczną.

Głównym motorem napędowym zysków był dział rynkowy. Jego część zajmująca się instrumentami o stałym dochodzie przyniosła przychody wyższe o 13 proc. (r/r), osiągając poziom 5,2 miliarda dolarów. Jednocześnie przychody z akcji poszły w górę o 39 proc., osiągając 2,1 miliarda dolarów.

Z kolei bankowość inwestycyjna osiągnęła wyniki poniżej oczekiwań analityków. To samo stało się z segmentami zarządzania majątkiem czy kredytowych kart konsumenckich w USA (choć osiągnęły one pewien wzrost).