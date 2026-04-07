07.04.2026

Szef estońskiego wywiadu: zalecamy Ukrainie wybór innych korytarzy ataku

Szef estońskiego wywiadu „zalecił” ukraińskiej armii zmianę tras dronów uderzeniowych w stronę Rosji. Władze Estonii nie chcą bowiem, by powtórzyła się sytuacja, że ukraińskie bezzałogowce spadły na terenie kraju, a jeden uderzył nawet w komin elektrowni.

– Zaleciliśmy Ukraińcom wybór innych korytarzy ataków, tak by ich drony nie wkraczały w przestrzeń powietrzną Estonii, choć i tej sytuacji nie da się całkowicie wykluczyć. Aktywność rosyjskiej obrony powietrznej ma również znaczenie, dlatego drony trafiają m.in. nad Estonię – powiedział szef estońskiego wywiadu wojskowego pułkownik Ants Kiviselg.

W ostatnich dwóch tygodniach Ukraina atakuje bowiem rosyjskie porty i infrastrukturę energetyczną, choćby w Primorsku i Ust-Łudze. Kijów chce w ten sposób ograniczyć zdolności eksportowe Moskwy i zmniejszyć dochody czerpane z ropy po tym, jak cena baryłki wystrzeliła po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego. Część bezzałogowców zboczyła z kursu i spadła w Estonii, Finlandii oraz na Łotwie i Litwie.

Rosja oskarża też kraje bałtyckie, że otworzyły swoją przestrzeń powietrzną dla ukraińskich ataków. Z kolei ukraiński wywiad twierdzi, że drony zmieniają kurs, bo są zakłócane przez rosyjskie systemy wojny elektronicznej z okolic Petersburga i obwodu kaliningradzkiego.

Fińskie siły zbrojne z kolei informują, że Ukraina użyła do ataków na Rosję około 2500 dronów. Ataki doprowadziły do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania prac terminali naftowych na rosyjskim wybrzeżu Bałtyku.

Estonia zaleciła Ukrainie zmianę tras dronów, które atakują Rosję. Fot. Francisco Richart/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
05.04.2026
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
06.04.2026
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
07.04.2026