Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.03.2026
NEWSROOM XYZ
30.03.2026 19:49

Ukraina chce pomóc odblokować Cieśninę Ormuz

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował wsparcie w odblokowaniu Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Kijów chce wykorzystać doświadczenia z przełamania rosyjskiej blokady na Morzu Czarnym w latach 2023–2024.

Propozycja Ukrainy dla Zatoki Perskiej

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że Ukraina jest gotowa pomóc w odblokowaniu Cieśnina Ormuz. Temat został poruszony podczas rozmów w trakcie jego niedawnej wizyty na Bliskim Wschodzie.

Zełenski podkreślił, że sprawa ma charakter globalny i pilny, wskazując na trwający kryzys energetyczny. Jak zaznaczył, partnerzy Ukrainy są zainteresowani jej doświadczeniem w zabezpieczaniu szlaków morskich.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że Kijów nie chce ograniczać się wyłącznie do sprzedaży uzbrojenia. Oferta obejmuje także know-how w zakresie operacji wojskowych i ochrony żeglugi.

Cieśnina Ormuz jest obecnie blokowana przez Iran w odpowiedzi na działania militarne USA i Izraela. Jednocześnie prezydent USA Donald Trump domaga się jej ponownego otwarcia i zaangażowania sojuszników.

Jak Ukraina przełamała blokadę na Morzu Czarnym

Ukraina wskazuje na swoje doświadczenia z Morze Czarne, gdzie w 2023 roku Rosja zablokowała eksport ukraińskiego zboża, wywołując globalny kryzys żywnościowy.

W odpowiedzi Kijów przeprowadził operacje wojskowe, które doprowadziły do zniszczenia znacznej części rosyjskiej floty czarnomorskiej oraz wyparcia jej z kluczowych obszarów.

Mimo trwających rosyjskich ataków rakietowych i dronowych, porty w regionie Odessy funkcjonują. Co miesiąc obsługują około 200 statków towarowych, co świadczy o skuteczności wdrożonych rozwiązań.

Ekspert Andrij Kłymenko opisuje system ochrony jako „tunel” – kompleksowy mechanizm zabezpieczający transport morski od wód terytorialnych Rumunii po Odessę.

Drony, ochrona i system ubezpieczeń

Kluczowym elementem ukraińskiej strategii były morskie drony bojowe, które nie tylko atakowały okręty, ale także były wyposażane w karabiny maszynowe, wyrzutnie rakiet i drony FPV.

Według Ihora Fedirki z ukraińskiego przemysłu obronnego, drony te zestrzeliwały również rosyjskie śmigłowce i samoloty bojowe, zwiększając skuteczność działań.

System ochrony obejmuje także zintegrowane działania artylerii nadbrzeżnej, sił powietrznych i zabezpieczenia przeciwminowego, tworząc wielowarstwową tarczę dla transportu.

Istotnym elementem jest również wsparcie finansowe. W listopadzie 2023 r. Ukraina uruchomiła program Unity Facility, współfinansując ubezpieczenia statków razem z firmami takimi jak Lloyd’s of London i Marsh McLennan. Program został przedłużony w marcu 2024 r. i ma obniżać koszty zawijania do portów.

Zdaniem ukraińskich przedstawicieli, ten kompleksowy model – militarny i finansowy – mógłby zostać zastosowany także w Zatoce Perskiej, jako alternatywa dla bezpośredniej konfrontacji z Iranem, której obawia się wiele z ponad 20 państw wspierających działania USA.

Źródło: Politico

Żołnierz obsługuje działo na tle morza
Mimo trwających rosyjskich ataków rakietowych i dronowych, porty w regionie Odessy funkcjonują. Co miesiąc obsługują około 200 statków towarowych, co świadczy o skuteczności wdrożonych rozwiązań. Fot. Nina Liashonok / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Arcybiskup Sarah Mullally. Niezwykła historia pierwszej kobiety na czele Kościoła Anglii
Od naczelnej pielęgniarki kraju do pierwszej kobiety na tronie arcybiskupów Canterbury. Historyczny ingres nowej zwierzchniczki Kościoła Anglii przerywa 1400 lat męskiej dominacji. Ale Sarah Mullally nie ma zbyt wiele czasu na świętowanie: staje na czele instytucji głęboko podzielonej, mierzącej się z buntem konserwatystów i wstrząśniętej tuszowaniem wieloletnich nadużyć seksualnych wobec małoletnich.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę i jak negocjować
Ostatnie lata przyniosły wzrost nie tylko cen mieszkań, ale też liczby młodych Polek i Polaków mieszkających u rodziców. Ci, którzy planują wyprowadzkę, stają przed serią dylematów: kupno czy wynajem? Jak znaleźć mieszkanie w dobrej cenie? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji?
28.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026