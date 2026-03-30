Ukraina chce pomóc odblokować Cieśninę Ormuz

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował wsparcie w odblokowaniu Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Kijów chce wykorzystać doświadczenia z przełamania rosyjskiej blokady na Morzu Czarnym w latach 2023–2024.

Propozycja Ukrainy dla Zatoki Perskiej

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że Ukraina jest gotowa pomóc w odblokowaniu Cieśnina Ormuz. Temat został poruszony podczas rozmów w trakcie jego niedawnej wizyty na Bliskim Wschodzie.

Zełenski podkreślił, że sprawa ma charakter globalny i pilny, wskazując na trwający kryzys energetyczny. Jak zaznaczył, partnerzy Ukrainy są zainteresowani jej doświadczeniem w zabezpieczaniu szlaków morskich.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że Kijów nie chce ograniczać się wyłącznie do sprzedaży uzbrojenia. Oferta obejmuje także know-how w zakresie operacji wojskowych i ochrony żeglugi.

Cieśnina Ormuz jest obecnie blokowana przez Iran w odpowiedzi na działania militarne USA i Izraela. Jednocześnie prezydent USA Donald Trump domaga się jej ponownego otwarcia i zaangażowania sojuszników.

Jak Ukraina przełamała blokadę na Morzu Czarnym

Ukraina wskazuje na swoje doświadczenia z Morze Czarne, gdzie w 2023 roku Rosja zablokowała eksport ukraińskiego zboża, wywołując globalny kryzys żywnościowy.

W odpowiedzi Kijów przeprowadził operacje wojskowe, które doprowadziły do zniszczenia znacznej części rosyjskiej floty czarnomorskiej oraz wyparcia jej z kluczowych obszarów.

Mimo trwających rosyjskich ataków rakietowych i dronowych, porty w regionie Odessy funkcjonują. Co miesiąc obsługują około 200 statków towarowych, co świadczy o skuteczności wdrożonych rozwiązań.

Ekspert Andrij Kłymenko opisuje system ochrony jako „tunel” – kompleksowy mechanizm zabezpieczający transport morski od wód terytorialnych Rumunii po Odessę.

Drony, ochrona i system ubezpieczeń

Kluczowym elementem ukraińskiej strategii były morskie drony bojowe, które nie tylko atakowały okręty, ale także były wyposażane w karabiny maszynowe, wyrzutnie rakiet i drony FPV.

Według Ihora Fedirki z ukraińskiego przemysłu obronnego, drony te zestrzeliwały również rosyjskie śmigłowce i samoloty bojowe, zwiększając skuteczność działań.

System ochrony obejmuje także zintegrowane działania artylerii nadbrzeżnej, sił powietrznych i zabezpieczenia przeciwminowego, tworząc wielowarstwową tarczę dla transportu.

Istotnym elementem jest również wsparcie finansowe. W listopadzie 2023 r. Ukraina uruchomiła program Unity Facility, współfinansując ubezpieczenia statków razem z firmami takimi jak Lloyd’s of London i Marsh McLennan. Program został przedłużony w marcu 2024 r. i ma obniżać koszty zawijania do portów.

Zdaniem ukraińskich przedstawicieli, ten kompleksowy model – militarny i finansowy – mógłby zostać zastosowany także w Zatoce Perskiej, jako alternatywa dla bezpośredniej konfrontacji z Iranem, której obawia się wiele z ponad 20 państw wspierających działania USA.

Źródło: Politico