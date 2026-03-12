Prezydent Karol Nawrocki: nie podpiszę ustawy zezwalającej na zaciągnięcie pożyczki SAFE

Pilne

W orędziu wygłoszonym w czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy zezwalającej na zaciągnięcie pożyczki SAFE.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński spotkali się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem ws. alternatywy dla unijnego programu SAFE; prezydencki projekt wpłynął już do Sejmu. Premier skrytykował jednak propozycję „polskiego SAFE 0 proc.” i zaapelował o podpis pod rządową ustawą.

Czytaj również: Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE

Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie. Ten kredyt obciąży na długie lata nasze dzieci i wnuki - uzasadniał decyzję prezydent.

- Jako Prezydent Rzeczypospolitej mam obowiązek postawić pytanie zasadnicze: Czy rozwiązanie, które może ograniczać suwerenność państwa w sprawach bezpieczeństwa, jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej? - mówił prezydent Nawrocki.

- Nasza ustawa zasadnicza w artykule 90. dopuszcza przekazywanie niektórych kompetencji organizacjom międzynarodowym. Ale jednocześnie jasno wskazuje granicę: nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności państwa. A jedną z nich jest właśnie kontrola nad siłami zbrojnymi. Potwierdzają to także europejskie traktaty! To są kwestie fundamentalne - przekonywał w orędziu prezydent.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

- W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej, czy później spotkają się z odpowiedzialnością, zarówno polityczną, jak i prawną - dodał prezydent.

Czytaj również: Safe zero - plusy i minusy pomysłu

Szef MON oznajmił, że weto prezydenta w sprawie SAFE nie jest przeciwko rządowi, ale jest przeciwko bezpieczeństwu Polski. Rząd będzie realizować plan B.

Pan Prezydent @NawrockiKn miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego. Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 12, 2026

Premier Tusk po wecie prezydenta do ustawy o SAFE: w piątek o godz. 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 12, 2026

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE to „akt wymierzony w bezpieczeństwo Polski” - ocenił rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że ustawa jedynie ułatwiała wdrożenie programu i zapewniała finansowanie m.in. dla Straży Granicznej.

Szłapka ocenił w TVP Info, że prezydent Nawrocki „pokazał się jako osoba kompletnie zależna od PiS”.

- Oni mają po prostu głęboko zakodowane w głowie, że liczy się tylko interes PiS. Czyli im gorzej teraz dla Polski, tym lepiej dla PiS. To jest obrzydliwe i moim zdaniem to jest działanie w takim myśleniu zdrady narodowej - stwierdził rzecznik rządu.